В Качуге сорвало старый понтонный мост через реку Лена

Движение по понтонным мостам через Лену перекрыто. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

На реке Лена сорвало ледоходом понтонный мост в селе Верхоленск. Об опасности подобного дорожная служба Иркутской области предупреждала еще 2 ноября, когда представитель ведомства в районе принял решение о закрытии движения сразу по двум наплавным мостам - в Верхоленске и на автодороге Жигалово -Качуг.

"7 ноября 2020 года шугоходом сорвало понтонный мост через реку Лена в селе Верхоленск. В момент срыва людей и автомобильной техники на мосту не было. Сообщение с левобережной стороной в селе нарушено. Въезды на мост перекрыты", - сообщила администрация Качугского района.

Со второго ноября всем приходится отправляться в объезд, из поселка Качуг через Заячью падь. Состояние этой дороги обследует Качугский филиал дорожной службы региона.

В это же время проблемы во время ледостава и в Жигаловском районе. Там также еще с 31 октября перекрыто движение по понтонному мосту в районе села Тутуры из-за угрозы его разрушения. Госавтоинспекция напоминает, маршрут Иркутск – Жигалово – Усть-Кут - запасной. Основной путь: Иркутск – Братск – Усть-Кут.