«Даже лысая буду красивая и счастливая»: как танцовщица из Иркутска борется с раком четвертой стадии

29-летняя Карина Поменчук из Иркутска борется с лимфомой и поддерживает других. Фото: личный архив героини публикации.

"Смотри, как я исцелюсь от рака и даже лысая буду красивая и счастливая", - теперь так о себе пишет в «Инстаграме» танцовщица, фитнес-тренер и блогер из Иркутска Карина Поменчук. Узнав этим летом страшный диагноз лимфома, она не опустила руки. Наоборот, решила во всем неприятном находить плюсы! Химиотерапия, как считает девушка, помогла ей постройнеть, а лысая голова не вызывает стеснений, а, наоборот, лишь добавляет шарма. И, что еще важно, - справляясь с болезнью сама, она вдохновляет других.

Яркие образы Карина создает себе каждый день. Фото: личный архив героини публикации.

«Лимфома, дорогая, нам не по пути»

Первые признаки болезни появились еще в 2019 году. Карина маялась от кожного зуда, кашля, ночной потливости и болях в спине и животе, не зная, что это симптомы лимфомы Ходжкина, то есть рака… Она не связывала все это между собой, думала, что у нее всего лишь нервный стресс, обострившийся гастрит или аллергия…

А этим летом у девушки не на шутку разболелась голова, появилась сильная слабость и вечерами поднималась температура до 37.3-37.7. После обследований она, наконец, узнала страшный диагноз. Четвертая стадия онкологии!

Первая реакция - конечно, страх и слезы. Карина не могла есть, спать и работать от волнения и ужаса. Но быстро взяла себя в руки: «Я боец! И я одержу победу».

Карина ведет блог, танцует, фотографируется, участвует в благотворительных вечерах. Фото: личный архив героини публикации.

- После первого шока я почувствовала облегчение, - признается танцовщица. - Я поняла: я не тряпка, которая ничего не хочет и не может достичь, я просто больна и не знаю об этом. Отсюда бесконечная усталость, сонливость, и нежелание жить на полную.

С этого момента началась мощная борьба. В начале августа Карине сделали операцию. Лежа в больничной палате, она решила не скрывать болезнь, а «подружиться» с ней, принять ее, и побороть. В шутку она назвала лимфому Зинкой и уговаривала: «Пойми, дорогая, нам не по пути!»

«Чувствую себя эффектной, как никогда»

В сентябре, после первого курса химиотерапии, иркутянка вдруг осознала: она счастлива! Несмотря на слабость («побочка» от лекарств), все-таки ей стало легче! Ушли все те симптомы, что мучили с 2019-го: зуд, ночная потливость, боли в спине, температура и кашель. А еще отпустили боли в травмированном копчике и плечевом суставе, которые она чувствовала годами.

- Я готова была прыгать от счастья, что могу спокойно спать по ночам, - вспоминает Карина Поменчук. - Не знаю, как это сработало, но у меня больше ничего не болит! За это я благодарила лимфому, химиотерапию и врачей, но больше всего - свое красивое, сильное и стойкое тело.

А дальше - облысение. Но и этот тяжелый морально момент она обыграла ярко и с шармом. Сняла стильный ролик, как обривается наголо, и выложила в «Инстаграм» с подписями «Рак лечится. Рак - это не стыдно», «Главное, не умирай в своей голове», поучаствовала в необычных челленджах. Эти видео взорвали соцсети, набрав больше 20 тысяч просмотров.

Даже облысение, тяжелый морально момент, она обыграла ярко и с шармом. Фото: личный архив героини публикации.

- Я никогда не чувствовала себя более красивой и эффектной , чем сейчас! - восклицает девушка.

И в самом деле, яркий макияж и одежда, крупные серьги - образ получается сногсшибательный! А фигура? Во время лечения она постройнела на пять килограммов и стала еще краше.

Карина признается, что купается в комплиментах. Фото: личный архив героини публикации.

- Молодой человек, с которым я жила еще до болезни, не выдержал испытания и ушел… Но этот этап позади. Сейчас внимания от мужчин ко мне - хоть отбавляй! Я купаюсь в комплиментах, у меня много поклонников. Все говорят, что я шикарно выгляжу без волос, и восторгаются, что не стесняюсь быть собой, стараются завоевать мое сердце, заботятся, - улыбается Карина. - Поэтому другим девушкам, которые тоже лечатся от рака, я стараюсь донести мысль, что не нужно скрывать свою внешность, носить неудобный парик и переживать по этому поводу. Если вы поверите в свою красоту, то и окружающие это почувствуют.

И закрутилось… Участие в благотворительных вечерах, фотосессии и интервью, съемки видеороликов, где она танцует в кадре после курса химии, вдохновляющие посты в соцсетях - все это дарит силы ей и другим женщинам, которые столкнулись с онкологией.

Девушка говорит, что никогда не чувствовала себя более красивой и эффектной, чем сейчас. Фото: личный архив героини публикации.

Первые результаты борьбы у Карины уже есть! Опухоль, по ее словам, после первых двух курсов химиотерапии уменьшилась в три раза. Сейчас она проходит четвертый курс, а всего их запланировано шесть. В планах после исцеления у нее, наконец, снова полноценно танцевать и вести тренировки, а будущем - написать книгу о своем преодолении лимфомы, чтобы и дальше поддерживать тех, кто в этом нуждается, вселять им позитив и веру в то, что все преодолимо.

- Живите в кайф! - смеется Карина.

Химиотерапия, как считает девушка, помогла ей постройнеть. Фото: личный архив героини публикации.

Девушка планирует написать книгу о борьбе с лимфомой. Фото: личный архив героини публикации.

Жить в кайф - на это Карина старается вдохновить других. Фото: личный архив героини публикации.

Первые результаты борьбы у Карины уже есть - опухоль уменьшилась. Фото: личный архив героини публикации.

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