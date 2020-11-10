Звезды музыки собрались в Иркутске: фестиваль «Джаз на Байкале» 2020 бросил вызов коронавирусу. Фото: Артем МОИСЕЕВ.

Участники фестиваля проходили джазовым парадом мимо статуи бабру, а потом подарили жителям Иркутска концерт на джем-сейшне. Так было в докоронавирусную эпоху. И так будет после нее. У Международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале» за годы его проведения появились свои традиции. Но проводя его в этот , 15-ый раз, пришлось их нарушить. COVID-19 внес свои коррективы и праздник музыки проводится онлайн.

Музы не молчат, когда идет война с болезнью. Когда-то бригады артистов выезжали на фронт. А в наше время джазмены стали одними из первых проводить вместе с «Комсомолкой» и ТИВИСИ онлайн-концерты против коронавируса. К слову, этот концерт, концерт фестиваля «Джаз на Байкале», уже восьмой для нас.

Программа получила название "У добра нет границ". Фото: Артем МОИСЕЕВ.

У добра нет границ

-Добрый вечер, уважаемые дамы и господа! Сегодня нас ждет программа «У добра нет границ». Море музыки, импровизаций и замечательного настроения!, - поприветствовали публику ведущие.

И , знатоки подтвердят, вечер был добрым. А фестиваль воодушевил всех, как глоток свободы и свежего воздуха, столь необходимый в это непростое время.

-Очень волнуешься, выходя на эту сцену, - сказал генеральный продюсер фестиваля «Джаз на Байкале» Александр Филиппов. - Ведь праздник музыки должен был состояться в апреле, было запланировано много всего яркого, происходить это должно было на восьми площадках, а желающие участвовать были готовы приехать из шести стран мира и городов России. Но и в ноябре было трудно спрогнозировать происходящее, коронавирус спутал все планы. Но буквально три недели назад мы решили все-таки проводить фестиваль со всеми возможными ограничениями и изменениями форматов. И я рад, что стою на этой сцене, что огромное количество наших слушателей все же станут гостями праздника, хотя и онлайн. У нас действительно сейчас очень крутой концерт.

Открыл его джаз-бэнд из Иркутска. С первых же звуков музыки те, кто еще помнил, что концерт идет онлайн, забыли об этом. Задор и энергия — это про джаз.

Полупоклон. А на сцене уже долгожданная гостья. Участница церемонии «Оскар» Анна Бутурлина, российская джазовая певица, озвучившая Эльзу (главную героиню мультфильмов «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2»). Выступила Анна под аккомпанемент высококлассных музыкантов (Алексей Беккер – рояль, Владимир Кольцов-Крутов – контрабас). Невероятные аплодисменты. Наверное, и каждый из тех, кто слышал Анну только онлайн, не забыл об этой традиции. И тоже аплодировал прекрасному исполнению.

-Привет из Нью-Йорка. Меня зовут Джефф Эдельман. Я основатель и президент американской музыкальной продюсерской компании EMM. К большому сожалению, мы в этом году не можем приехать на один из самых моих любимых джазовых фестивалей в России. Но мы абсолютно уверены, что в самое ближайшее время мы его посетим и вновь встретимся с прекрасной музыкой в прекрасном Иркутске. Всего вам доброго в этом году и надеемся, что вы проведете этот фестиваль в том формате, в котором позволяет ситуация, - на чистом русском приветствовал из США любителей джаза американский продюсер. Приветствовал фестиваль и исполнитель из Великобритании Грегг Кофи Браун. И, конечно, поделился своей импровизацией.

Заокеанские, европейские исполнители не остались в стороне от праздника музыки . Они подарили зрителям настроение и драйв. Уже ради этого, ради того, чтобы услышать их, пусть и в записи, услышать Анну Бутурлину, стоило прослушать этот потрясающий концерт фестиваля, друзей и участников у которого по традиции много во всем мире, а за прошедшие 14 лет на сцену выходили не менее 120 исполнителей мирового уровня.

А джаз покорял пространств и время. На сцене гости из Москвы. LRK-trio –один из самых ярких джазовых коллективов современности. Их музыка удивляет яркостью образов и глубиной. Слушатели как в России, так и за рубежом в восторге от их необычных импровизаций. Как это удается, знают только они сами. Но, не забывая о том, что сами они — русские, музыканты находят путь к сердцу слушателей во всем мире. Каждый из участников этого трио необыкновенный виртуоз, отдает джазу всего себя. Вот они, их имена. Евгений Лебедев- рояль, Антон Ревнюк – контрабас и бас-гитара, Игнат Кравцов – барабаны.

Ну и конечно, какой «Фестиваль на Байкале» без сибирских музыкантов? Чтобы выявить талантливых иркутских исполнителей, для них проводится отдельный конкурс с различными творческими встречами и мастер-классами. Они состоятся в очном формате, с соблюдением всех санитарных норм.

Три часа длился концерт. И три часа миром правил джаз, собирая у телеэкранов и экранов компьютеров и смартфонов меломанов. Напомним, фестиваль стал возможен благодаря поддержке гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

СПРАВКА «КП»

Фестиваль «Джаз на Байкале» проводится в Иркутской области с 2006 года. С этого времени на нем выступило более 120 российских и зарубежных звезд джаза и импровизационной музыки из США, Бразилии, Японии, Франции, Германии, Камеруна и других стран. Перед иркутянами выступали музыканты с мировым именем: Игорь Бутман, Анна Бутурлина, Бенни Голсон, Шэйла Джордан, Адам Нуссбаум, Джэфф Тэйн Уотс, Дэвид Кикоски, Эрик Ривз, и др. За время существования фестиваля, концерты посетило более 35 тысяч зрителей.