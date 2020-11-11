Сибиряк благодаря урокам ОБЖ спас трех человек, провалившихся под лед

Константин Захаров не побоялся броситься на помощь утопающим. Фото: личный архив Константина Захарова

- Помогите, кто-нибудь, тонем! Громкие крики 28-летний житель садоводства «Иркутянин» Константин Захаров услышал, когда днем, 7 ноября возвращался с работы домой. Мужчина проходил вдоль реки Иркут, который в этом году немного раньше обычного успел покрыться коркой льда, и увидел, как в 15 метрах от берега в полынье бултыхаются три человека.

- Сначала под лед провалились мужчина с женщиной, - рассказывает «КП»-«Иркутск» Константин Захаров. – С ними был еще парнишка. Он попытался их вытянуть, но тоже оказался в воде. Выбраться ни у кого не получалось. Я знаю, что глубина в этом месте около 2 метров. Звать на помощь – потерять драгоценные минуты. Вода то ледяная. Поэтому, я вспомнив школьные уроки ОБЖ, аккуратно пополз по тонкому льду к ним, чтобы попробовать вытащить.

Дополз Константин действительно аккуратно. А вот когда только попытался подать утопающим руку, хрупкий лед не выдержал и его. Оказавшись в воде, Константин не запаниковал.

- Начал просто ломать лед руками, чтобы вплавь добраться до суши, - продолжает Константин. – Сначала схватил парнишку и доплыл с ним до берега, а затем вернулся за женщиной и в конце вытащил мужчину. Он бедняга одной рукой из последних сил держался за плавающий кусок льда.

Тут и очевидцы подоспели, которые помогли самому Константину выбраться на берег. Сам он, признается, настолько продрог, что не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Мужчину посадили в машину и начали отогревать. Герой успел немного простудиться. Ну а спасенную троицу сразу увезли домой. На следующий день они пришли к Константину домой и подарили торт. Оказалось, что почти всю спасательную операцию сняли на видео случайные очевидцы. Они же и выложили ролик в соцсети.

- Жена, когда увидела видео, сначала испугалась за меня, - говорит Константин. – А потом похвалила, что я не отвернулся и не прошел мимо. На самом деле, я просто оказался в нужное время в нужном месте. Было ли страшно? Даже секунды не думал об этом.

Так почему же трое человек в тот день вышли на неокрепший лед Иркута? Дело в том, что садоводство «Иркутянин» находится на острове «Казачьи луга». Он со всех сторон омывается Иркутом. Весной и летом попасть на него можно на пароме. Поздней осенью, когда появляется лед, местные жители переходят по нему. Вот и спасенная Константином троица в тот день решила, что корка уже крепкая, и спокойно выдержит их вес.

- В этом месте, где они и провалились, давно нужен навесной пешеходный мост, - говорит Константин. – Это будет настоящий подарок для всех жителей садоводства, и поможет избежать трагедий. Кстати, сейчас я сам не могу попасть домой. Потому что Иркут сейчас просто бурлит, глыбы льда плавают. Поэтому перейти реку невозможно. Пришлось остановиться на пару дней у друзей.