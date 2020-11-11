Самолет МС-21-310 пройдет испытания с российским двигателем. Фото: Корпорация «Иркут»

На Иркутском авиазаводе закончилось строительство опытного самолета МС-21-310. Именно этому борту предстоит пройти летные испытания с российским двигателем ПД-14.

Воздушное судно накануне перевели из цеха сборки в летно-испытательное подразделение, где начнется подготовка к первому полету. Прежде, чем взлететь «машина» пройдет ряд необходимых проверок и испытаний.

«Специалисты проведут проверки систем самолета, отработают наземный запуск силовой установки, протестируют самолет и двигатели при движении по аэродрому на различных скоростях», - сообщает пресс-служба филиала ПАО «Корпорация «Иркут».

Как отмечается в сообщении, всего несколько стран в мире могут создавать технику для полетов такого уровня, а предстоящие испытания самолета с двигателем российского производства подтверждают, что у гражданского авиастроения есть будущее.

В базовой версии лайнера использовались двигатели иностранного производителя. Самолет, начиная с 2017 года, уже прошел всевозможные испытания, не раз поднимался в небо. Воздушные судна перелетали от Иркутска до подмосковного аэродрома в Жуковском. А это не меньше 4.5 тысяч километров.

Среди преимуществ отечественного лайнера - большая скорость. Судно может разгоняться до 870 км/час. Для сравнения Airbus A319neo - до 828 км/час, Boeing 737 MAX - до 842 км/час, при этом эксплуатация у российского самолета экономичнее на 12-15 %. Большое внимание создатели уделили и комфорту пассажиров: у борта - большие иллюминаторы, что обеспечивает больше естественного света, также увеличено личное пространство каждого. Кроме того, увеличена сама вместимость лайнера - перевозить возможно до 212 пассажиров. Подробней о технических характеристиках МС-21 - здесь.

Основные размеры

Длина самолета 42,2 м

Размах крыла 35,9 м

Высота 11,5 м

Со своим лайнером «новичком» Россия впервые замахивается на прямую конкуренцию с мировыми «монстрами» авиастроения - концернами – Airbus (Евросоюз) и Boeing (США). Фото: Рушан КАЮМОВ

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