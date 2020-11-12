Оказался в нужном месте в нужное время: рыбак спас тонущего 18-летнего парня из Ангары

Оказался в нужном месте в нужное время: рыбак вытащил тонувшего 18-летнего парня из Ангары Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сидел в лодке и рыбачил. 60-летний иркутянин успевал проводить время за любимым занятием, ведь еще пара недель и это будет невозможно. Надо будет ждать, пока лед надежно встанет, а это не так и скоро.И вдруг его взгляд привлек внимание барахтающийся в воде человек, его уносило течением от Академического моста…

Не раздумывая, мужчина завел мотор и бросился на помощь. Видевшие, как парень упал с моста в это время обрывали провода, звонили в МЧС.

- Помогите, молодой человек оступился и упал с моста, - твердили они. – Его уносит течением вниз по Ангаре.

Спасатели отправились на помощь немедленно. Только сколько продержится бедолага в ледяной воде? Ведь вода в Ангаре сейчас не больше 2 градусов. А по пути уже им снова позвонили, сообщили, что тонущего подобрал один из рыбаков. У мужчины получилось затащить земляка из воды в лодку. Доставить его он решил до ближайшего острова - Телячий, где можно было получить помощь. Там находится рыбное хозяйство.

-Помощь пришла очень вовремя, - подчеркивает старший государственный инспектор по маломерным судам Иркутского инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Иркутской области Максим Дьяков. – Глубина в месте происшествия не менее пяти метров, сильное течение. Долго не продержаться.

С парнем сейчас все в порядке. Работники рыбного хозяйства обогрели его, вызвали скорую помощь и передали медикам.

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