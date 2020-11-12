Стало известно, как будут учиться школьники Иркутска с 16 ноября Фото: Иван ВИСЛОВ

Как будут учиться школьники Иркутска с новой недели? Такой вопрос занимает умы большинства родителей, да и самих учеников. В региональном центре 12 ноября прошло очередное заседание межведомственного оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19. Одним из рассматриваемых вопросов был как раз формат дальнейшего обучения. Решено: с 16 ноября школы Иркутска вернутся к очной форме, но… не все.

«Решение по каждой школе и каждому классу будет приниматься индивидуально», - сообщили в пресс-службе администрации города Иркутска. – «Там, где это потребуется, учебный процесс будет организован с использованием дистанционных технологий».

Как отмечают в мэрии, специалисты проанализировали ситуацию с заболеваемостью учащихся и педагогов не только коронавирусом, но еще и ОРВИ, и гриппом. Все говорит о том, что с понедельника большая часть ребят снова сядут за парты.

При этом контроль в школах столицы Приангарья за соблюдением санитарных норм и правил уже усилен. Кроме того, в образовательных учреждениях проведут беседы о том, что посещений мест массового скопления людей детьми в условиях пандемии нужно избегать.

Напомним, школьники Иркутска ушли на «дистанционку» после осенних каникул – 9 ноября.

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