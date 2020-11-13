Синоптики объяснили аномально теплый ноябрь в Иркутске

В ноябре 2020 погода в Иркутске на 13 градусов выше нормы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«В ноябре зима с осенью борется». Если верить этой народной поговорке, то в Иркутске нынче золотая пора безоговорочно победила. На календаре уже середина месяца, а погода в регионе стоит такая, что хоть заново открывай дачный сезон. К нам не то, что морозы еще не пришли, мы даже снега толком не видели. Вместо пуховиков – пальто, вместо унтов – легкие сапожки. А столбик термометра в последнюю неделю вообще завис на плюсовой отметке.

- В первой половине ноября температура в Иркутске держалась на 6-13 градусов выше нормы, - рассказывает "КП"-"Иркутск" заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Чтобы в это время целую неделю стояли плюсовые температуры, – очень редкое явление. За последние десятилетия такое было лишь дважды – в 2013 и 2017 годах. Да, 9 ноября потеплело до +9,5 градусов, но рекорд не побит. Например, 9 ноября 2001 пригрело до +9,8, а 3 ноября 2013-го и вовсе до +14. Удивительно, но теплые погоды нынче даже на севере Приангарья. Там по ночам уже должно быть -20, а пока всего лишь -2, -10.

Но и такое, когда в ноябре было слишком морозно для этого месяца, в Иркутске тоже случалось. Например, в ноябре 1984 года уже стоял мороз в -29, а в 1910-м – в -40.

Деревья «перепутали» осень с весной и выпустили почки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нынешние капризы природы сбили с толку и деревья с растениями. В Ботаническом саду ИГУ, например, у сирени и ивы неожиданно распустились почки. То же явление наблюдают и садоводы – у многих на участках «проснулись» смородина и вишня.

- Еще у тюльпанов вылезли листья, - рассказывает заведующая Ботаническим садом ИГУ Светлана Сизых. – Не скажу, что это сверхъестественное событие, но происходит подобное точно не каждый год. Опасно ли это для растений? Главное, чтобы совсем резко не ударил сильный мороз. Деревья выживут однозначно, к ведь климату адаптированы. Да, почки скоро замерзнут, но весной распустятся новые.

- На дачах почки набухают сейчас в основном у растений, который высажены на солнце, - говорит декан биолого-почвенного факультета ИГУ Аркадий Матвеев. – Опасности нет никакой. Вот только урожайность на плодоносных деревьях, следующим летом, скорее всего, немного снизится.

Почки скоро замерзнут, но весной распустятся новые. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Радуются теплу и животные. В питомнике «К-9», например, последними деньками перед спячкой наслаждаются пятеро медвежат. А для них, тем временем, строят новенькую берлогу.

- Они каждый год ложатся в конце ноября, - говорит директор питомника «К-9» Вячеслав Славин. – Кстати, по медведям мы и ориентируемся, когда приходит настоящая зима.

Ну а что же с дальнейшим прогнозом. Синоптики спешат обрадовать. Морозов пока не ждем! В выходные столбик термометра в Иркутске опустится до -2 градусов. Приход зимы вновь откладывается. На следующей неделе похолодает максимум до -6, временами будет пробрасывать снег. Но и даже такая температура считается выше нормы.