«Сильные делом»: В Иркутской области предпринимателям помогают реализовать бизнес-идеи

Бесплатная онлайн-программа для жителей Приангарья, направленная на помощь в создании собственного бизнеса, реализуется в регионе Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области совместно с Иркутским научным исследовательским техническим университетом.

Акселератор

Акселератор «Сильные делом» - универсальная площадка. Здесь могут обучаться как молодежь, так и пенсионеры, мечтающие создать собственное дело. Особенно актуальна данная программа для граждан, потерявших работу или стабильный доход в период пандемии.

Как рассказала Наталья Давыдова, директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, по итогам программы ее участники получат проект, стратегию развития бизнеса, поддержку в рамках региональных программ, финансирование от федеральных фондов и, конечно же, знания.

В реализацию проекта включены все институты поддержки предпринимательства, а также министерства и ведомства, осуществляющие различные направления помощи бизнесу. Программа включает образовательный процесс, сопровождение начинающих группой наставников.

- В итоге каждый участник получит карту развития - в каком направлении двигаться, какими мерами поддержки можно воспользоваться, чтобы развить свой бизнес. Для каждой бизнес-идеи подбирается индивидуальная поддержка, и мы готовы ее оказывать, - отметила Наталья Давыдова.

Как рассказал Виктор Ланцов, директор технопарка ИрНИТУ, региональный представитель фонда «Сколково» в Иркутской области, заявки на участие в программе подали 177 человек. Они прошли обучение, под руководством наставников проработали бизнес-идеи и спроектировали свои решения. Также уже состоялась первая защита проектов. Идет подготовка дорожных карт, содержащих последовательные рекомендации по эффективному развитию бизнеса.

- Некоторые идеи уже вошли в стадию реализации. Для кого-то мы регистрируем юридическое лицо, кто-то оформляет заявки на помощь институтов развития, - отметил Виктор Ланцов.

Наставничество

Участница проекта Анастасия Кожевникова уже открывает ИП. Ее предприятие будет заниматься регистрацией товарных знаков.

- Я узнала, что в Иркутской области есть Фонд поддержки предпринимательства, пришла туда со своей идеей, и мне рекомендовали войти в программу «Сильные делом», - поделилась своими первыми шагами на пути к открытию бизнеса будущий предприниматель. - Раньше я работала наемным сотрудником и как раз занималась вопросами регистрации товарных знаков. Эта сфера мне хорошо знакома, и я поняла, что готова открыть свое бюро. В рамках акселерационной программы на вебинарах нам дали много полезной информации. Кроме того, с нами работали наставники, которые давали задания и рекомендации. Благодаря этому родился очень даже неплохой проект. Также нам разрабатывают дорожную карту, из которой будет понятно, куда нужно обращаться за финансовой или информационной поддержкой.

Виктор Ланцов как раз является наставником Анастасии Кожевниковой. По его словам, у участницы программы есть опыт работы в сфере, в которой она намерена развиваться дальше, и это хорошая схема создания успешного бизнеса.

- Регистрация товарных знаков - услуга востребованная. И немаловажно, что оказывать ее можно в удаленном формате. То есть это направление, несмотря на любые ограничения, связанные с пандемией, является перспективным, - подчеркнул Виктор Ланцов.

В целом задача наставника - помочь участнику программы структурировать свою идею, понять, насколько она конкурентоспособна. Вместе с автором идеи наставник пытается вывести продукт на рынок.

- Программа «Сильные делом» работает по принципу одного окна. Она дает возможность авторам идей получить максимальную государственную поддержку. В Иркутской области действует Фонд поддержки предпринимательства, в структуре которого несколько центров. Есть и другие институты развития. Разобраться во всем их многообразии не так-то просто. А в рамках программы ее участникам дают всю необходимую информацию, и слушатели могут привлечь финансирование не только региональных, но и федеральных институтов развития, в том числе фонда «Сколково», Фонда содействия инновациям и других, - сказал Виктор Ланцов.

На выходе из акселератора участник получает сформированный бизнес. А затем еще в течение полугода - бесплатное бухгалтерское сопровождение.

- Это действительно уникальный проект. Интерес к нему есть. Все обучение проходит онлайн, что в современных условиях очень важно, - подчеркнул директор технопарка ИрНИТУ.

Осуществить мечту

Екатерина Кристович живет в Усть-Куте и работает в школе искусств. Ее мечта - создать свою студию, где рисованию смогут учиться все желающие - от детей дошкольного возраста до пенсионеров.

- О проекте «Сильные делом» узнала случайно - увидела объявление, - рассказала она. - Я решила поучаствовать. Прошла обучение, потом мы с наставником составили бизнес-план - и все закрутилось. Буду регистрировать ИП. Знаю, что в Иркутске много подобных студий, но в нашем городе такого пока нет. Мне хочется, чтобы наш Усть-Кут развивался и чтобы моя мечта осуществилась. Надеюсь, все получится, - сказала Екатерина.

Еще один участник программы, Евгений Филатенко, сейчас параллельно оканчивает две магистратуры. Одна из диссертаций посвящена разработке информационной экосистемы. С этой идеей он и пришел в акселератор.

- Я решил создать площадку, которая объединит заказчиков, исполнителей строительно-бытовых услуг, а также поставщиков стройматериалов, сантехники и всего необходимого в быту. Идея не нова, но на существующих площадках видны недоработки. Я все эти недочеты учел. В единую экосистему войдут сайт и мобильные приложения. Исполнители будут замотивированы выполнять работу быстро и качественно. Проект оценен как перспективный для получения инвестиций. В частности, за поддержкой буду обращаться в Фонд содействия инновациям.

Завершится акселерационная программа в начале декабря. По итогам будут названы предприниматели, которые буквально за два месяца с нуля создали бизнес.

Наталья Давыдова, директор Фонда поддержки предпринимательства Иркутской области, отметила, что для каждой бизнес-идеи подбирается индивидуальная поддержка, и ФПП готов ее оказывать.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.

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