Рекорд по ипотеке в Иркутской области: сибиряки набрали кредитов на 7 миллиардов рублей и скупают однушки и студии

Сибиряки набрали кредитов на 7 миллиардов рублей и скупают однушки и студии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Купить квартиру в Иркутске сейчас не так просто: цены кусаются, а самые лакомые предложения, чтобы дешево и просторно, разлетаются моментально. Спрос большой. По данным отделения Центробанка России по Приангарью, жители региона даже рекорд установили: в сентябре взяли в ипотеку 3,2 тысячи квартир на семь миллиардов рублей! Раньше общая сумма не превышала пяти миллиардов.

За кредит заплатит арендатор

Почему такой бум на ипотеку именно сейчас?

- В первую волну коронавируса люди еще не знали, чего ждать от экономики, и не спешили покупать или продавать жилье. Да и во время карантина заключать сделки было затруднительно, - комментирует директор одного из агентств недвижимости Иркутска Константин Козлов. - Летом и осенью рынок заметно оживился, это так называемый эффект отложенного спроса. Ну а сейчас, опасаясь, что валюта нестабильна и сбережения могут сгореть, многие стремятся вложиться в квартиры.

Например, если у семьи накоплено хотя бы 500 - 700 тысяч рублей, то эти деньги охотно отдают в качестве первоначального взноса по ипотеке. Ну и что, что расплачиваться 20 - 30 лет, зато сбережения не пропали - свое гнездышко имеется. Причем жилье, по словам риелторов, берут как для себя, так и для сдачи в аренду.

- Самые ликвидные (востребованные. - Ред.) квартиры - у которых площадь до 50 квадратных метров, а стоимость до двух миллионов рублей, - продолжает Константин Козлов. - Покупатели на них находятся буквально в первую же неделю. Увы, таких предложений в Иркутске осталось немного, разве что подвернется бюджетный вариант в Березовом, Луговом или Ново-Ленино. А еще сейчас очень большой спрос на малогабаритные студии и однушки до 30 квадратов. Они и дешевле (однако цены на них уже стремительно растут), и в аренду их сдавать удобно.

Подсчитаем. Если платеж по ипотеке, скажем, 15 тысяч в месяц, а сдаваемая квартира хотя и маленькая, но близко к центру, - 16 - 17 тысяч, тогда выходит, что она не только окупается, но еще и доход владельцу приносит, пусть и небольшой, зато стабильный!

- Иркутяне от безвыходности разбирают даже дорогое жилье, за 4 - 5 миллионов рублей, - просто оформляют ипотеку на максимальный срок, - добавляет риелтор.

Растет спрос на новостройки

Что популярнее - новостройки или вторичка? В целом, по словам риелторов, ипотеку чаще оформляют на готовое жилье. Однако в Росреестре отмечают, что в сентябре жители Приангарья рекордное число раз поучаствовали в долевом строительстве.

- Один из факторов растущего спроса на первичном рынке - программа льготной ипотеки под 6,5%, - поясняет заместитель руководителя Управления Росреестра по Иркутской области Оксана Арсентьева.

Эта программа распространяется только на новостройки - на готовое жилье, и то, что еще возводится. Ее продлили до июля 2021 года. И это тоже одна из весомых причин, почему сибиряки активно берут ипотеку.

Специалисты говорят, что банки сейчас конкурируют за заемщиков как никогда: ставки по кредитам достигли исторического минимума.

- Средняя ставка с августа 2019-го по сентябрь 2020-го снизилась с 9,8% до 7,7% годовых, - приводят наглядный пример в отделении Центробанка России по Иркутской области. - Растет не только ежемесячное количество приобретаемого в ипотеку жилья, но и средняя сумма договора: в сентябре она превысила 2,2 миллиона рублей.

Что ни говори, а купить квартиру за наличные сможет далеко не каждый. Если раньше, например, некоторые сибиряки достаточно зарабатывали на собственном бизнесе, то сейчас, в пандемию, положение не такое стабильное. Проще взять ипотеку на максимальный срок и рассчитываться за жилье постепенно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

17 тысяч квартир купили в ипотеку жители Иркутской области с января по октябрь этого года, что на 16% больше, чем в 2019-м.

36,5 млрд рублей - общая сумма выданной сибирякам ипотеки за этот же период, что на 33% больше, чем в прошлом году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спрос на загородные участки в Иркутской области за год вырос на 35%

Квартиры дорожают, и многие сибиряки перебираются в частные дома (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.