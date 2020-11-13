В Красноярском крае уровень коллективного иммунитета к COVID-19 дошел до 65%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Данные по коллективному иммунитету к коронавирусу озвучили в Санкт-Петербургском НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора страны, куда стекается информация со всей России. Если ориентироваться на них, то тот самый популяционный иммунитет, при котором можно уже не ставить прививки, достигнут у соседей.

- Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции отмечается в Красноярском крае, где иммунитет имеют более 65% населения, и Астраханской области — 51,6%, - сообщил директор Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера академик РАН Арег Тотолян.

То есть за то время, пока проводили тестирование, соседнем крае переболело столько народу, что иммунитет получен. Напомним, по последним данным, в крае переболели официально, то есть с установленным диагнозом, 30 537 человек, немногим больше, чем в Приангарье. Показатель заболеваемости 1066, 5 на 100 тысяч населения. В Иркутской области он выше 1135, 1.

Не исключено, что такие результаты будут отмечены и в Приангарье в ноябре-декабре, когда пройдет третий этап тестирования. Первый этап проводился летом и тогда в Иркутской области иммунитет был на уровне 5, 8%, регион начал болеть позже остальных, даже в Сибири. В Красноярском крае тогда фиксировали уже 12, 4%. С ростом заболеваемости растет и число тех, организм которых выработал антитела. В сентябре 12% достигла и Иркутская область. Каждый пятый подросток после вполне благополучных летних месяцев уже имел защиту, много таких и среди пенсионеров. Кстати, ровно такая же ситуация и у соседей.

Что касается распределения показателей популяционного иммунитета по территориям Приангарья, то самый высокий уровень тех, у кого есть антитела, был в Иркутском районе — 19%. Самый низкий — 5% — в городе Ангарске.

Важно, как отмечал при анализе первых итогов второго этапа директор противочумного института профессор Сергей Балахонов, исследования сывороток крови испытуемых, уже имеющих иммунитет, показали, что антитела к коронавирусу у них по-прежнему определяются. Причем, чем тяжелее была степень заболевания, тем большая концентрация сохранилась спустя пять месяцев после выздоровления. Ни одного повторного заражения COVID-19 среди испытуемых выявлено не было.

В Бурятии провели свое исследование на антитела к коронавирусу. По его результатам, которые озвучены 13 ноября, из 20 тысяч человек, у которых брали кровь на анализ, защиту имеют 7%.