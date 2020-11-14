Последние новости о коронавирусе в Бурятии на 14 ноября Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Бурятии из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса с 16 ноября вновь закрывается ряд организаций. Так с понедельника прекратят работу кафе, рестораны - все виды предприятий общественного питания. Работать им разрешат только на вынос либо же организовать доставку блюд своим клиентам. Столовые, буфеты на предприятиях, а также в гостиницах могут продолжить работу. Готовить смогут только для работников и проживающих, соответственно.

Так же в список «запрещенных», которым предстоит закрыться в начале новой рабочей недели – торговые центры и комплексы, магазины, детские игровые комнаты. Оставаться открытыми в это непростое время будут «лавки», где продают товары первой необходимости, продукты, онлайн-магазины с доставкой до дома как продовольственной, так и иной продукции.

Коронавирус в Бурятии, 14 ноября: первоклашкам продлили каникулы

Кстати, продолжат работу и салоны связи, где можно подключиться к Интеренету или купить телефон или планшет. В условиях дистанционного обучения, исправность техники и наличие связи с глобальной Сетью – просто необходимо. В понедельник, ученики в Бурятии должны были выйти с каникул. Однако, удастся сесть за парты не всем.

«В Улан-Удэ, Иволгинском районе, в Гусиноозерске, Северобайкальске и в других крупных населенных пунктах республики очно к учебе приступят только 9 и 11 классы. Все остальные классы начнут учебу в дистанционном режиме», - обратился к жителям республики Главы Бурятии Алексей Цыденов. – «Вузы перейдут на дистанционное обучение».

Первоклашкам при этом продлят каникулы еще на две недели. «Прогулянные» часы им придется компенсировать учебой в мае с 15 по 30 числа, то есть на летние каникулы они уйдут позже.

Коронавирус в Бурятии, 14 ноября: под запретом развлечения и не только…

С понедельника закроются все развлекательные комплексы, аттракционы, игровые зоны и зоны отдыха, сауны, бани, кинотеатры и салоны красоты. Все ограничения продлятся, по сообщениям республиканского правительства, до 30 ноября.

«Если кто-то в этот период нарушит условия ограничений, то по иску Роспотребнадзора может быть закрыт уже на более длительный срок», - пригрозил Алексей Цыденов. – «Прошу всех в эти две недели соблюдать условия ограничений. Общего продления ограничений не будет – они только на две недели. Прошу всех жителей, особенно молодежь, в эти две недели максимально оставаться дома, не выходить, не общаться, снизить все возможные контакты».

Отмечается, что ограничения нужны, чтобы переломить ситуацию с заболеваемостью, ведь в больницах региона сейчас занято 82% коек, а в Улан-Удэ эта цифра и вовсе достигает 90%. Рассматривается возможность перепрофилировать гостиницы под ковидные госпитали.

Под постоянным присмотром медиков находятся 2225 пациентов, еще 2616 зараженных – на амбулаторном лечение. На самоизоляции – бессимптомные больные и контактировавшие с инфицированными – 12 925 человек.

Таковы последние новости о коронавирусе в Бурятии на 14 ноября.

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