Странности пандемии коронавируса: рожать в Иркутске стали меньше, но с инфекцией это никак не связано. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В марте, когда всех начали отправлять по домам на многомесячную, как потом оказалось, самоизоляцию из-за пандемии коронавируса, было много разговоров. Мол, от долгого пребывания семей на удаленке неминуемо произойдет демографический бум. Потом начали охать по-другому поводу, совсем недавно. Заболеваемость пошла в рост, женщины откажутся от появления малышей, отложат беременность. А как иначе? Итоги года подводить пока рано, но уже можно сказать — ни те, ни другие оракулы не правы.

Если смотреть по «чистой» статистике, то, по данным на ноябрь, «держит планку» Ангарск. Детишек здесь, по данным областного ЗАГСа, родилось даже немного больше, чем на этот же период 2019 года. Если сравнивать ситуацию в целом, то к октябрю этого года родилось 20413 новых жителей Иркутской области, а в то же время в 2019 году уже 21 396.

У нас действительно становится меньше беременных женщин и, соответственно, рождается меньше детей, - объяснила профессор, доктор мед.наук, главный акушер-гинеколог Иркутской области Наталья Протопопова. - Но этой ситуации уже не один год и связана она совсем с другими причинами. Из-за вирусных заболеваний, даже уровня пандемии, от запланированной беременности, как правило, не отказываются. Ведь такого рода риски в той или иной степени есть всегда, болезней хватает, в том числе грипп, например. Достаточно соблюдать правила безопасности. И даже если будущая мамочка уже заразилась коронавирусом, ей помогут, и ребенку тоже. Специализированные мельцеровские боксы на этот случай есть в Иркутске — и в городском, и в областном перинатальном центрах, в Братске.

И врачи, и представители Иркутсткстата говорят о другом. Пандемия — это все-таки преходяще. А вот «демографическая яма» это серьезно.

-Сейчас появляются дети у тех, кто родился в 90-х годах. А это очень малочисленное поколение, мало кто в действительности отваживался на пополнение семьи тогда, многие откладывали, - поясняет заместитель начальника отдела населения Иркутскстата Елена Трояновская. - В итоге сейчас женщин нужного возраста просто мало. Смотрим только один 1995 год — родилось 29 769 ребятишек, и это число все уменьшалось вплоть до начала двухтысячных. А в конце 80-х появлялось на свет около 40 тысяч детей в год. Есть разница?

Есть и еще одна причина для того, чтобы малышей было немного. В современных семьях появление детей откладывается на более поздний срок в связи с тем, что молодежь стремится получить образование и сделать карьеру, заплатить за ипотеку. Если раньше дети появлялись у мам в возрасте 20-25 лет, то теперь первого ребенка рожают ближе к 35.

-Если раньше больше ожали селах, то теперь и там с этим не торопятся, - говорит Елена Трояновская. -Но на этом фоне выделяются крепкие бурятские семьи, в них сильны традиции уметь много детишек. Усть-Ордынский округ славится тем, что в любые времена там в семьях не один и не два ребенка.

Статистка, которая знает все, выяснила и мнение жительниц региона, что повлияло бы на их решение завести детей. Правда, это было еще до пандемии. Тем не менее, все причины, о которых вспомнили женщины, сугубо материальны. Это пособие и длительный отпуск, материнские капиталы — федеральный и региональный, беспроцентная ссуда на покупку жилья при рождении второго малыша. Личные обстоятельства брали в расчет гораздо реже. Потому что ребенка надо еще и вырастить.