Почему в Иркутске не открывают ковидные госпитали в торговых центрах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Считаем. Мест для лечения ковидных больниц сегодня вместе с резервом в Иркутской области 5395. Это данные на утро 16 ноября. Из них уже занято 5038. Плюс еще провизорный госпиталь, где лежат больные с пневмониями. Итого больше 6 тысяч коек отдано для лечения коронавируса. Это больше трети из тех 19 тысяч, что есть вообще. Все занимать никак нельзя — в общем списке и роддома, и туберкулезные клиники. На сегодняшний день под COVID-19 выделено 56 медучреждений региона, в их числе и почти все лечебные областного центра.

В ход идет последний резерв

В списке незанятых городских больниц, кроме туберкулезного диспансера, значатся больница Академии наук, ГКБ №9, ГКБ №8, санаторий «Ангара» и знаменитая «тройка» или ГКБ №3 — это главная городская «травма» и ожоговый центр. Какие бы пандемии не были, люди попадают в ДТП, получают травмы на гололеде, серьезные повреждения на пожарах обвариваются кипятком. Ну и вообще — обострения обычных болезней надо где-то лечить. Но ситуация такова, что через несколько дней ковидный госпиталь будет и в «тройке».

-С 20 ноября в больнице откроются дополнительные койки для лечения коронавирусной инфекции. 12 коек будут реанимационными, а 70 - оборудованы кислородной подводкой. При этом здесь продолжат оказывать в полном объеме профильную травматологическую помощь и принимать пациентов с ожогами, - сообщают в правительстве Иркутской области.

Сейчас в резерве около 200 мест — в новом инфекционном госпитале, только что построенном в ближайшем к Иркутску Шелехове -60 и в Ангарском перинатальном центре, отданном под лечение коронавируса -130. Руководство области не раз отмечало, что эти места при необходимости можно удвоить. Уплотнение — не лучшее решение, но другого просто нет. Причем о переориентации роддома в Ангарске говорили давно, но с этим пришлось повременить. Как сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, в относительно новом медцентре пришлось полностью менять всю систему подачи кислорода. Она была сделана не очень качественно.

- Резкий рост количества заболевших с конца сентября привел к беспрецедентно высокой нагрузке на все звенья системы здравоохранения. Нагрузки даже не пиковые, они запредельные, - отметил глава региона на депутатском штабе. - Первая и очень острая проблема – нехватка коечного фонда для ковидных больных. Особенность второй волны – значительно большее количество тяжелых больных. Если примерное время лечения пациента со средним течением заболевания составляет 14-15 дней, то тяжелых лечат три-четыре недели, иногда больше. Именно поэтому нам приходится каждый день, а зачастую и ночь, искать резервы для расширения коечного фонда.

Игорь Кобзев подчеркнул, что увеличение коечного фонда остается одной главных задач. В течение следующей недели будет открыто еще более 200 мест.

Иркутск захлестнула волна пневмонии. Фото: Иван МАКЕЕВ

Пневмонии захлестнули Иркутскую область

Сейчас койки для лечения коронавируса открыты во всех районных больницах. Вот только цифры.

- В середине марта мы начали разворачивать резерв и подводить кислород. Минздрав России по данным о коронавирусе на то время, исходя из количества населения, определил потребность — 1195 мест, - рассказывает Игорь Кобзев. -Вскоре эта цифра выросла до 2445 коек, из них 836 — с обеспечением кислородом и 118 с ИВЛ. В первую волну этого хватало и 40% мест были свободны. Сейчас у нас больше 5 тысяч коек. И этого едва хватает, кладем больных круглосуточно.

Почему так, ведь число мест выросло почти в 5 раз? Может, выписать выздоравливающих и отправить их долечиваться домой, не дожидаясь окончательных тестов на «корону» и не теряя время? Сейчас минздрав страны, буквально на днях, разрешил активно «сортировать» пациентов. И это делается. Но не все так просто. В последний месяц регион буквально захлестнули пневмонии — ковидные и обычные.

Смотрим цифры. Это проще и нагляднее. На 16 ноября в Иркутской области диагностировано 19 тысяч 223 пневмонии (считали с начала эпидемии). А месяц назад, 16 октября, когда рост только пошел, и было 11 тысяч 938. Стало быть, за месяц прибавилось больше 7 тысяч пациентов, которым одновременно требовалась срочная помощь. В «доковидные» времена все они оказались бы в больнице минимум на месяц. Воспаление легких это не шутки. Сейчас, по стандарту, туда кладут тех, у кого поражено более 30% легких и их жизнь под прямой угрозой. Это для них уплотняют больницы и изыскивают места практически в ручном режиме.

- Мы очень четко увидели, что рост больных пошел в сентябре, - говорит заместитель главы региона Валентина Вобликова. - Пенсионеры вернулись с дач, и одновременно дети пошли в школу. А сейчас ситуация такова, что только за три дня количество пневмоний выросло более чем на тысячу случаев. Масочный режим особо не соблюдался и коронавирус сразу пошел в рост.

Вполне вероятно, что в Приангарье будет принят региональный закон о масочном режиме, как в соседней Бурятии. Тогда ходить без нее удастся только дома.

Врачи тоже болеют. Фото: Иван МАКЕЕВ

А почему не развернуть госпитали в торговых центрах?

Этот вариант решения проблемы с местами в больницы вспоминали многие в Иркутске. В годы войны под эвакогоспитали были отданы школы в центре Иркутска, а сейчас чем не война? Детей теснить никто не планирует, но вот отдать под эти цели один из торговых центров — эта мысль звучит все энергичнее. Свое мнение по этому поводу высказал губернатор.

-Я много раз слышал эти предложения, - сказал Игорь Кобзев на Депутатском штабе. -И я не против, если будут решены вот такие задачи. Первое - это мнение местных жителей. ( В данном случае — жителей густонаселенного микрорайона Солнечный, предлагается занять здание «Сибэкспоцентра» - ред.). Второе — карантинные мероприятия. И если все эти моменты будут решены — изыскиваем финансы и развертываем госпиталь на тысячу мест. При этом понадобится соблюдать санитарную безопасность территории и набрать штат врачей для лечения этих тысячи человек.

Таким образом, оказалось, что все не так просто, как хотелось бы. Все-таки коронавирусная инфекция — серьезное инфекционное заболевание и соблюсти все правила с учетом того, что ТЦ всегда строились в людных местах нелегко. Палатки тоже не поставишь — в Сибири зима, скоро будет -30. Поэтому сейчас медики маневрируют тем, что реально есть. В больницах под жестким контролем МЧС проверяют кислородное оборудование, в большинстве своем изношенное.

Что касается медиков, то более 700 из них заразилось коронавирусом. Одиннадцать — погибли, подхватив слишком большую дозу вируса.

Новые места в больницах все-таки появятся

Власти региона ведут бесконечные переговоры. С железнодорожниками. У них своя медицинская сеть, свои колледжи для среднего медперсонала. С министерством образования и науки России. Им принадлежит крупнейшая и отлично оборудованная травматология в Иркутске. Плановых высокотехнологичных операций сейчас практически не делают, нельзя. В одном из корпусов, скорее всего, смогут лечить и больных коронавирусом. Откроется ковидный госпиталь на 100 мест до 15 декабря в МСЧ №28 Федерального медико-биологического агентства России в Ангарске. Ведомство обещало помочь и с врачами.

Закончился монтаж кислородного блока в Ангарском перинатальном центре. Это позволило дополнительно развернуть 97 коек с кислородной поддержкой.

На базе этого медицинского учреждения есть возможность открыть еще 104 койки для пациентов с COVID-19. С 13 ноября в областной инфекционной больнице развернуты еще 20 коек с кислородной поддержкой.