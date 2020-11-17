"Месяцами не бываем дома, боясь заразить, с детьми нянчимся по видеосвязи": будни врачей ковидного госпиталя

Врач-инфекционист Ирина Гилева (слева) и заведующая терапевтическим блоком инфекционного отделения Татьяна Илларионова в первые дни работы госпиталя. Фото: личный архив.

Самый крупный ковидный госпиталь в Приангарье работает на базе Иркутской городской клинической больницы № 1. Именно сюда привозят самых тяжелых пациентов, именно здесь идет ожесточенная борьба - борьба за жизни. Ведут ее врачи. Ради пациентов они пожертвовали всем - домом, семьей, любимой профессией. Переквалифицироваться из хирургов, урологов и терапевтов в работников «красной зоны» медикам пришлось мгновенно.

Как прожили последние полгода? Что происходит сейчас в закрытых боксах? Что придает врачам силы не опускать рук? О чем мечтают и во что верят? Сокровенным доктора поделились с «Комсомолкой».

Любовь МИТОВА, старшая медсестра инфекционного отделения:

Пациенты благодарят пирожками и тортами

- Когда госпиталь только открылся, в нем работало около 200 медиков, сейчас нас больше 460! Много студентов, молодежи, и все приходят сюда охотно, воспринимая «красную зону» как ценный опыт. Проходят инструктаж - и в бой!

Тяжело? Бесспорно. Особенно когда в мае были случаи заражения в больнице, нас закрывали на карантин на месяц, мы очень скучали по семьям. Тогда наш коллектив сплотился. После смен устраивали небольшую разгрузку - готовили себе скромный ужин прямо в больничной столовой и собирались за общим столом. Сейчас такие душевные вечера - роскошь, наплыв пациентов слишком большой, да и большим коллективом собираться нельзя...

Старшая медсестра инфекционного отделения Любовь Митова в докоронавирусное время. Фото: личный архив.

В чем мы черпаем силы? В нашей же работе. Выздоровевшие пациенты - лучшая награда! Они реагируют на болезнь по-разному: кто-то капризничает и грозится жалобами, а кто-то, наоборот, очень терпелив. К каждому свой подход. И какое счастье для медика, когда человек справляется с COVID-19! Выздоравливает очень много людей. Некоторые после выписки благодарят от души: напекут дома вкусных пирожков, тортов и передают нам в больницу.

Искреннее спасибо для врачей очень важно. Одна из коллег, не выдержав нагрузки в первую волну коронавируса, собиралась увольняться, но после общения с пациентами передумала и до сих пор трудится в ковидном госпитале.

Никита СЕРОВ, анестезиолог-реаниматолог:

Новорожденную дочь увидел только по видеосвязи

- В первую волну коронавируса, 1 апреля, жена подарила мне чудесную дочку Есению! Но наглядеться не успел - в мае случился карантин. Скучал? Не то слово! Хотелось быть рядом, баюкать малышку на руках, помогать жене. Целый месяц мы с супругой и дочкой поддерживали связь по телефону, она отправляла фотографии и видео. Родственники приходили, оставляли гостинцы под дверями больницы и убегали. Так и жили.

Когда я, наконец, вернулся после карантина домой, это был самый счастливый день в жизни! И теперь каждый раз, когда прихожу со смены, вижу маленькую дочку и любимую жену, то мгновенно забывается все тяжелое, что происходит в коронавирусной реанимации.

Врач анестезиолог-реаниматолог Никита Серов скучал по новорожденной дочке Есении, пока месяц был на карантине в больнице. Фото: личный архив.

Что сложнее всего? Когда пациент на ИВЛ, он не может нормально лежать, есть, говорить… Видишь, как он мучается, и всеми силами стараешься помочь… Зато когда человек начинает вновь самостоятельно дышать - самый светлый момент в нашей работе! Здесь важно не только быть медиком, но и психологом, чтобы успокоить и поддержать больных, которым страшно, и вселить веру, что они скоро поправятся.

Татьяна ИЛЛАРИОНОВА, заведующая терапевтическим блоком инфекционного отделения:

Пока сражаюсь с коронавирусом, сын-выпускник решил стать врачом

- В обычной жизни я врач-гастроэнтеролог, терапевт, а в ковидном госпитале занимаюсь организационными вопросами, при необходимости осматриваю пациентов, отвечаю на звонки горячей линии. Телефон буквально разрывается, за 5 минут минимум 15 звонков! В основном звонят родные пациентов, чтобы узнать, как они себя чувствуют.

Думать об усталости просто некогда. На работе - как белка в колесе, да и дома полно забот. У меня трое детей. После смены надо младшего забрать из детсада, со средним (он в четвертом классе на дистанционке) уроки сделать, а старший - первокурсник медуниверситета. Этим летом, окончив школу, сын решил стать, как и я, врачом! Пока учится на лечебном отделении, но собирается работать хирургом. Пустила бы я его работать в «красную зону»? Разумеется, да. Как можно думать о страхе, когда людям нужна твоя помощь.

Татьяна Илларионова, заведующая терапевтическим блоком инфекционного отделения, не унывает - у нее трое детей, некогда думать об усталости. Фото: личный архив.

Лично я переболела COVID-19 еще весной. Месяц провела в больнице с пневмонией, а через три дня после выписки вышла на работу: несмотря на слабость, надела тяжелый противочумный костюм - и вперед! Некогда думать о себе, слишком многим пациентам сейчас необходима наша помощь.

Эмиль МАМЕДОВ, лечащий врач инфекционного отделения:

Забрал из роддома жену с ребенком и ушел на карантин

- Как все началось? После карантина я пришел утром в больницу, думая, что буду заниматься урологией (это мое направление), и узнал, что в течение двух часов здесь нужно развернуть ковидный госпиталь! Конечно, мы готовились к этому заранее, но само перепрофилирование было неожиданным.

Первые три месяца работы я не жил дома, подселился на квартиру к приятелю. Боялся заразить семью. За неделю до карантина у меня родилась дочка, и единственное, что я успел, - забрать из роддома жену с малышкой. Девочку мы назвали красивым именем Фидан. Общались по видеосвязи. Супруга шутила: «Там ты хоть высыпаешься…» А когда стали изредка гулять вместе, то я держался на расстоянии 1,5 метра от коляски и супруги. Их здоровье для меня дороже всего! Теперь коронавирус не так пугает, и мы снова живем вместе.

Лечащий врач Эмиль Мамедов три месяца не жил дома, боясь заразить жену и маленькую дочку. Фото: личный архив.

Ковид сблизил врачей. Коллективы перемешались, мы стали еще дружнее. Летом шутили, что будем вместе отмечать Новый год в коронавирусном отделении, а сейчас это почти реальность. Как будем праздновать? Принесем из дома салатов, и то хорошо. Мы не унываем, переживем коронавирус с юмором.

Есть, конечно, приятные моменты. Например, школьники рисуют для нас картинки с надписями «Спасибо докторам», их передают вместе с обедами. Мы развешиваем детские работы в кабинетах, это очень поддерживает и радует.

Ирина ГИЛЕВА, врач-инфекционист:

Скучаю по работе хирургом

- В докоронавирусной жизни я работала в экстренной хирургии. Специализируюсь на операциях брюшной полости, и каждый раз, когда привозят экстренного пациента, нужно мгновенно принимать верное решение. Подготовиться к этому невозможно, каждый раз это ответственность и адреналин. И на это «подсаживаешься». Поэтому я мечтаю поскорее вернуться к хирургии.

Ну а в ковидном госпитале мы еще весной настроились, что здесь, как на войне. Назад пути нет, любой ценой вытаскиваем больных, а ведь у нас самые тяжелые пациенты со всей области. Глядя на то, как они борются, просим здоровых жителей региона об одном: будьте осторожны! Носите маски, не ходите в людные места, посидите дома. Это все, что вы сейчас можете сделать ради себя и ради нас. Мы, медики, привыкли, что в нашей жизни с весны нет кинотеатров, кафе, отпусков и даже общение с семьей не всегда позволительно. Но несмотря ни на что мы не сдаемся. Помогите нам и берегите себя!

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