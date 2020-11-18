Полицейские спасли на пожаре детей и их матерей, которых пытался заживо сжечь ревнивый любовник одной из женщин

Алексея Зяблов (слева) и Дмитрий Говорин за пять минут сумели задержать преступника и спасти пять человек из горящего дома. Фото: личный архив

«Внимание, срочный вызов! К женщине ворвался бывший муж, угрожает расправой!»

Лейтенант полиции Алексей Зяблов и старший сержант Дмитрий Говорин только заступили на дежурство, когда поступил сигнал от диспетчера дежурной части Шелехова. Напарники патрульно-постовой службы (ППС) приняли вызов.

- Мы думали, обойдется обычным задержанием ревнивого дебошира, но поняли, насколько все серьезнее, когда прибыли по адресу… - рассказывает "КП"-"Иркутск" Алексей Зяблов. – Перед глазами картина: старый деревянный дом, обшитый пластиком, горит, из окон валит дым, на крыльце стоит мужчина и всем своим весом подпирает дверь. Сразу стало понятно – он не дает кому-то выбраться…

Что произошло, кто этот человек, выяснять времени не было. Полицейские бросились спасать людей.

- Мы подбежали, резко отдернули этого человека от двери и скрутили, - продолжает Алексей Зяблов. – Пока Дмитрий держал его, я бросился в дом. В коридоре на тот момент было уже все в дыму. Из комнаты на встречу ринулись две женщины, две девочки лет 7-8, а также мальчик примерно их возраста. Я скомандовал: «Скорее, на улицу!». И они прямо, в чем были, побежали. Хорошо, успел захватить с кровати одеяло, чтобы укутать детей. На дворе ночь, температура минусовая, а ребятишки в домашней одежде.

Как только все спасенные покинули горящий дом, раздался громкий треск. Рухнули перекрытия, огонь целиком поглотил здание. Даже пожарные, которых все же успели вызвать полицейские, не смогли сбить пламя. Деревяшка сгорела дотла. Если бы Алексей и Дмитрий задержались на вызов хотя бы на две минуты…

- Пока дом догорал, мы с напарником поменялись ролями, - говорит Алексей. – Дмитрий отвез на нашей патрульной машине женщин и детей подальше от этого кошмара, а я остался с пироманом. Что и зачем он сделал, даже спрашивать особого смысла не имело, он был сильно пьян. Из этих объяснений я понял только слово «месть». Потом приехали коллеги и забрали поджигателя для разбирательств, а мы с напарником вернулись к дежурству.

Сгоревший дом. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Что случилось, полицейские позже разобрались. Пироман - бывший возлюбленный хозяйки сгоревшего дома. Изрядно приняв на грудь, мужчина решил пойти к ней выяснять отношения. В гостях в тот момент у женщины была подруга с двумя детьми. Выпроводить скандалиста женщинам, видимо все-таки удалось. Вот только он решил отомстить: поджег снаружи дома и подпер двери, чтобы никто не смог оттуда выбраться живым… Сейчас мужчина под стражей, на него возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетнего, общеопасным способом».

- Я просто пьяным сильно был, не думал что внутри дети, - кратко объяснил свой дикий поступок задержанный.

О геройском поступке полицейских стало известно благодаря соцсетям. Очевидцы пожара рассказали обо всем популярном иркутском паблике с просьбой наградить напарников.

- Увы, фамилии ребят мы не запомнили, только имена, - пишут шелеховчане. – Очень надеемся, что Алексея и Дмитрия на работе поощрят, или хотя бы отметят благодарностью. Ведь если бы не они, в ту страшную ночь могли сгореть дети.

Руководство регионального МВД так и сделает. Алексея Зяблова и Дмитрия Говорина поощрят за отличную службу.