"Кругом одни нерпы, красота невероятная": байкальские тюлени выбрались на первый лед.

Чтобы только увидеть байкальских нерп, на озеро едут тысячи любопытных туристов. Слишком близко их к этим животным не подпускают, но специальные туры "на фотоохоту" ( обычная добыча на озере давно запрещена), организовывают. А сейчас, когда тюлени вылазят на первый лед Байкала, чтобы "погреться на солнышке", ученые сами сняли их на видео.

"Нерпа - единственное млекопитающее, обитающее в озере. Нигде, кроме Байкала, она не встречается, - говорит старший научный сотрудник "Заповедного Подлеморья" Андрей Разуваев. - Сколько ее? Единой методики подсчета просто не существует, хотя работами в этом направлении заняты многие институты. В среднем это около 100 тысяч особей. Сотрудники нашего заповедника также занимаются наблюдениями за нерпой. Ее "законное" место - это и Ушканьи острова, и Чивыркуйский залив , и прибрежные зоны Баргузинского заповедника, и Фролихинского заказника.

По наблюдениям исследователей, за последние 10 - 20 лет нерп на Байкале стало очень много. Только в этот раз специалисты заповедника и только на Ушканьих островах, излюбленном месте отдыха этих животных насчитали не меньше тысячи тюленей.