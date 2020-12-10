Эксперты рассказали, что в Иркутске произошло редкое «горизонтальное» землетрясение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Едва иркутяне забыли про сильное землетрясение, случившееся 22 сентября, как тряхнуло с новой силой. Сейчас выясняются подробности землетрясения 10 декабря 2020 года в Иркутске.

- Землетрясение произошло на Байкале, относительно далеко от нас, но не там же, где в сентябре, - прокомментировал «КП»-Иркутск главный научный сотрудник Института земной коры СО РАН, доктор геолого-минералогических наук Валерий Ружич. - В эпицентре ощущалось около семи баллов, в Иркутске - меньше. Но те, кто живет в высотках, наверняка почувствовали тряску сильнее, чем жильцы, скажем, пятиэтажных домов. Надо отметить, что характер землетрясения был иной - колебания ощущались не вертикальные, а горизонтальные. Это довольно редкое явление для нашей местности, когда подвижка земной коры в очаге землетрясения происходит в горизонтальном направлении. Поэтому, как многие, наверное, заметили, при тряске в этот раз предметы не подскакивали, а расшатывались. Так, например, незакрепленные предметы могли скатиться с полок и упасть на пол.

В ответ на вопрос, стоит ли ждать повторных толчков и выбегать из дома, эксперт успокоил - отголосков бояться не стоит. Какие еще известны подробности землетрясения 10 декабря 2020 года в Иркутске?

- Обычно при землетрясении ощущается только две волны. Первая, продольная, приходит быстрее, а вторая, более мощная, с глубины, - позже. Сейчас разница между ними была буквально в 5-8 секунд. Исходя из этого можно сказать, на каком примерно расстоянии от нас эпицентр, - поясняет Валерий Ружич. - Мы недавно отмечали точки на Байкале, где вот уже несколько месяцев не было землетрясений, и ожидали, что скоро тряхнет. Так и произошло.

Таковы подробности землетрясения 10 декабря 2020 года в Иркутске.