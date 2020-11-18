Иркутская область на третьем месте в Сибири по числу выздоровевших от COVID-19

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 18 ноября: Приангарье на 1-ом месте в СФО по числу выздоровевших от COVID-19 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 18 ноября. Говорить о том, что темпы распространения COVID-19 в Иркутской области снижаются, пока не представляется возможным, ведь ежедневно положительный диагноз ставится более 250 заболевшим. Сегодня эта цифра – 265. Опять рост. В больницах под наблюдением медиков находятся 4701 пациент, еще 5591 человек лечится дома.

Общее число случаев заражения коронавирусом в Приангарье на 18 ноября достигло 29116. Стоит отметить, что выздоровело за сутки рекордное количество - 916 человек, всего с инфекцией справились 23 579.

Увы, сводки из больниц не обходятся без сообщений о жертвах. Ежедневно Оперативный штаб сообщает о новых смертях. Сегодня стало известно о кончине еще 18 пациентов от коронавируса, еще одного с таким же диагнозом - от других болезней. Общее число умерших за время пандемии достигло 833: причиной смерти 701 является COVID-19, еще 132 заразившего сгубили иные заболевания.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 18 ноября: на протяжении месяца не снижается доля выздоровевших пациентов

Даже во время распространения коронавируса, есть место хорошим новостям. Конечно, во время пандемии они касаются количества выздоровевших. В Иркутской области их доля составляет 86%. Причем этот показатель держится в регионе уже на протяжении месяца.

«Иркутская область по - прежнему на первом месте в СФО и на восьмом среди регионов РФ по абсолютному числу людей, которые справились с коронавирусом», - сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Специалисты отмечают, что Приангарье сохранило свои позиции в Сибири в целом: Иркутская область - на 3 месте по числу вылечившихся от COVID-19. Однако, во всероссийском рейтинге наш регион опустился на три строчки и теперь 16-ый в России.

Согласно данным от ИЦК, если брать Сибирь, нас опережают только Тыва с показателем 92% и Алтайском крае, где выздоровели 88% подхвативших заразу.

«Самый низкий процент выписанных по выздоровлению пациентов вновь в Томской области – 65%, Республике Хакасия – 68%, Республике Алтай – 76% и Красноярском крае – 76%», - приводят статистику аналитики.

ЦИФРЫ

150 529 человек (80% от числа заразившихся) победили COVID-19 в Сибири.

Коронавирус в Иркутске, 18 ноября. Выздоровевшие от COVID-19 по регионам СФО. Фото: ИЦК

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 18 ноября.

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