Две трети иркутян получают полностью «белую» зарплату Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Полный соцпакет. Белая зарплата». Многие в этом месте завистливо вздохнут. Потому что это только сами обладатели соцпакета считают, что ничего в этом особенного нет. Врачи, учителя, работники органов власти и госкорпораций имеют его всегда. К этому часто прибавляются еще и подъемные, служебное жилье и скидки на ипотеку. То, что так далеко не везде, особенно четко стало понятно в пандемию, когда особенно актуальны стали, например, оплачиваемые больничные и выплаты за время простоя.

-Среди жителей Иркутской области 70% получают зарплату полностью официально, 18% - частично официально, 10% - полностью неофициально, - приводит Лилия Эсауленко, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, результаты опроса тех, кто ищет варианты с возможным повышением зарплаты. -При этом еще 2 года назад доля соискателей с «белой» зарплатой была около 50%.

Вполне вероятно, что они не совсем понимают, что на новой работе их может ждать другой расклад. Например, среди тех, кто сейчас числится безработным, обладателей полного соцпакета на прежней работе было меньше — всего 60%, зато серую зарплату получал практически каждый четвертый, а полностью в конверте — 17%.

Исследователи назвали и сферы, где вам, при устройстве не на сезон, конечно, точно заплатят «белую» зарплату — это сфера добычи сырья ( про бюджетников и говорить не приходится, там иначе никак). Чаще всего часть зарплаты наличкой получают работники гостиниц, ресторанов и турбизнеса. И почти всегда «в конверте» - журналисты.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Выросла доля госкорпораций

Маркетолог Павел Чебунин

- В регионе сейчас очень высока доля добывающих предприятий и непосредственно с ними связанных. А это крупные корпорации. У них общий принцип — только официальная зарплата, только полный соцпакет. Ну и плюс к этому сам уровень доходов одного работника там в среднем выше, чем в других сферах, у всех по-разному, но в среднем — около 100 тысяч рублей в месяц. Люди там часто нужны, потому что и работа сложная, часто физически тяжелая, в сложных условиях.

Другое дело — сфера услуг, к которой относятся и гостиницы, и рестораны, и турбизнес. Там по традиции с незапамятных времен часть дохода — это чаевые, это премии за обслуживание. С журналистами тоже все понятно — здесь совсем небольшие доходы, мало рабочих мест и много тех, кто работает просто за гонорары, без официального оформления.

Кроме того, сами люди пока только начинают понимать полностью плюсы соцпакета, сталкиваясь с необходимостью на что-то жить и покупать лекарства во время болезни. Но это только начало. Впереди еще пенсии, которые тоже будут минимальными у тех, кто официально нетрудоустроен либо за кого отчисляют минимум в пенсионный фонд. Со всем этим массово люди столкнутся потом.

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