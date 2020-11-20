Конкурс «Моя модная маска»: голосование за лучший рисунок стартовало

Голосование на конкурсе "Моя модная маска" стартует 20 ноября Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Маска стала необходимым атрибутом нашего времени. Коронавирус не отступает и во многом от заражения нас ограждает только она. Носить каждый день однотонные маски, поэтому многие предпочитают маски шить. И в том, какие узоры запечатлевают на них – выражается индивидуальность. Так маска становится еще и аксессуаром, дополнением образа.

В начале октября «Комсомолка» запустила конкурс «Моя модная маска», предлагая сибирякам пофантазировать, и представить какими могут быть средства защиты. За это время в редакцию прислали семь десятков различных эскизов. Возраст участников абсолютно разный – от 3 лет до 44. Чего только не подсказала фантазия «дизайнерам»: виды нашей уникальной природы, звери-защитники и краснокнижные растения нашего края, виды Иркутска, летние пейзажи, сказочные герои и многое другое!

Сегодня, 20 ноября, начинаем выбирать победителей и призеров. Голосовать можно каждый день за одного участника. Конечно, победителей ждут призы, поэтому не скупитесь на лайки. Посмотреть на работы участников и отдать свое «сердечко» за покоривший вас рисунок можно здесь.

Может вам приглянется милый грибок от самого юного участника Дениса Янчевского или девушка азиатской внешности от Лейлы Хабдаевой? А как вам нерпы-рыцари и Байкал-батюшка? Заходите и выбирайте фаворита! Голосование продлится до 8 декабря.

Голосую!

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