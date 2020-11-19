Игорь Кобзев: Это боевые действия, это война

Глава Приангарья рассказал, как регион борется с пандемией коронавируса. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел в онлайн-режиме пресс-конференцию, главной темой которой стала текущая ситуация с пандемией COVID-19.

Вирус не ослабевает

Глава региона отметил, что сам вместе со всей семьей перенес коронавирусную инфекцию. Находился под наблюдением врачей в областной клинической больнице.

- Я увидел ситуацию, что называется, изнутри, - отметил губернатор. - В том числе и неформально общался с врачами. То, что сейчас происходит, это боевые действия, это война. И на передовой находятся медики. К сожалению, вирус уже унес жизни более 700 жителей Иркутской области, среди них 13 медиков. Пока вирус не ослабевает. Но на днях мы достигли рекордного числа выздоровевших - более 900 человек. Здесь, конечно, сыграли свою роль новые правила, по которым после одного отрицательного теста на ковид не требуется второй. Однако нельзя не брать в расчет и те усилия, которые мы предпринимаем в рамках борьбы с инфекцией.

Игорь Кобзев сообщил, что назначил министром здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова, который приехал в Приангарье из Москвы. На вопрос, почему эту должность не занял кто-то из местных специалистов, глава региона ответил, что консультировался на этот счет как с местным медицинским сообществом, так и с врачами-иркутянами, работающими сейчас в Москве.

- Яков Сандаков - опытный врач и руководитель, доцент, кандидат медицинских наук. Помимо профильного имеет еще второе образование в сфере экономики, менеджмента и управления в здравоохранении. Его знания помогут нам в сложившейся непростой ситуации. Я рассматриваю этого человека как управленца, менеджера, который сможет выстроить эту систему. В Иркутск он прилетел не один - с коллегами из федерального ведомства. Сейчас идет анализ ситуации в сфере здравоохранения Иркутской области в целом, - сообщил губернатор.

Слабое звено

Глава Приангарья напомнил, что зампред Правительства РФ Татьяна Голикова назвала Иркутскую область в числе регионов, где наблюдается критическая ситуация с местами в стационарах.

- Действительно, проблем достаточно, - констатировал Игорь Кобзев. - Они возникли не сегодня и даже не в марте, когда у нас появился первый случай коронавируса. С самого начала эпидемии я ездил по больницам, лабораториям, вникал во все процессы. Неоднократно был и на станции скорой медицинской помощи, где увидел изношенный автопарк. В этом году мы получили большое количество новых автомобилей. Но остается много других нерешенных вопросов: нехватка врачей, переполненные поликлиники и больницы. Все проблемы за несколько месяцев не решить, тем не менее первые шаги мы уже сделали. Федеральное министерство здравоохранения подтвердило, что в следующем году в рамках совместной программы по модернизации первичного звена предусмотрено финансирование в размере более 10 млрд рублей. До 2025 года в программу включены строительство, реконструкция и капремонт 191 объекта. Нужно организоваться, чтобы это все выполнить. Сегодня в ежедневном режиме мы решаем проблемы по развертыванию коечного фонда. Уже имеется более 5,4 тысячи коек. При необходимости до конца года их появится до 6 тысяч, причем с кислородной поддержкой.

Игорь Кобзев также напомнил, что сейчас в регионе практически готовы новые инфекционные корпуса, построенные в рамках частно-государственного партнерства.

- Они откроются на следующей неделе, - сообщил губернатор. - Эти три корпуса нам очень нужны. В учреждениях созданы комфортные условия и для пациентов, и для врачей.

Глава Приангарья подчеркнул, что знает о проблемах с тестированием на коронавирус, с длительным ожиданием бригад скорой помощи, очередями в поликлиниках.

- Поликлиническое звено - самое слабое. Невозможно дозвониться, вызвать врача и т.д. Минздрав региона существует отдельно от врачей, хотя должен быть рядом - помогать, направлять на стажировки, проводить обучение. Пока каждый живет своей жизнью. Нет координирующей, организационной функции. Уверен, что новый министр даст толчок к изменениям в этой сфере, - сказал глава Приангарья.

Зарабатывать на беде недопустимо

В рамках пресс-конференции прозвучали вопросы о бесплатных лекарствах, предназначенных для пациентов, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому. Как больному человеку добраться до врача, который выпишет рецепт? Как получить препараты?

- Я попросил руководство муниципалитетов организовать доставку лекарств пациентам на дом, подключить к этому процессу волонтеров, - отметил глава Приангарья.- Если врач выписывает рецепт, то все должно выдаваться. Также мы планируем создать центр телемедицины, где доктора будут вести прием в режиме видеосвязи и давать рекомендации по несложным случаям. Это разгрузит поликлиники. Сейчас данная структура формируется. Также идет работа по внедрению системы дистанционного закрытия больничных листов. Человек, который выздоровел, не должен сидеть в одной очереди вместе с больными в поликлинике.

Еще один вопрос губернатору прозвучал так: почему в регионе не разворачивают военные госпитали?

- Сейчас мы в состоянии обеспечить госпитализацию больного в течение суток, - сказал глава области. - Не вижу оснований для привлечения дополнительных средств. Нет необходимости. Да, была ситуация, когда люди ждали госпитализации по 2 - 3 дня, но сейчас проблема решена. Кроме того, на этой неделе мы должны закрыть тему с анализами на COVID-19, которые по несколько дней хранились в холодильниках, прежде чем попасть в лабораторию. Определено, что через 48 часов результаты анализа должны быть готовы.

Также на встрече была поднята тема наличия необходимых лекарств в аптеках. Шла речь и о ценах на некоторые препараты, которые постоянно растут.

- В регионе возник ажиотажный спрос на ряд медикаментов, - отметил Игорь Кобзев. - Дистрибьюторы не в состоянии его удовлетворить. Аптеки и лечебные учреждения обеспечиваются лекарствами буквально в ручном режиме. Есть и факты завышения цен, в том числе на медицинские маски. Я уже об этом говорил и еще раз повторю: никто не должен зарабатывать на эпидемии, на беде. Когда ситуация стабилизируется, мы найдем способ, чтобы компании, которые наживались на людях, больше не работали в Иркутской области. Предлагаю организовать общественный контроль. Помимо законов рынка есть моральные принципы, этические нормы, и, в конце концов, просто совесть.

Локдауна не будет, но корпоративы могут запретить

На вопрос, планируется ли в Иркутской области введение локдауна, губернатор ответил отрицательно. Между тем рассматриваются ограничения по проведению банкетов и корпоративов. Кроме того, предлагается запретить детям посещать места массового пребывания людей без родителей.

Что касается дистанционного обучения, то этот вопрос в каждом муниципалитете и в каждой школе решается отдельно, так как в территориях региона ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией отличается.

- Как будет развиваться эпидемиологическая ситуация дальше, зависит от каждого из нас. Если будет другая культура поведения в условиях эпидемии, если люди будут заботиться о себе и окружающих, надевая маски, мы сможем предотвратить распространение инфекции и победить вирус, - подчеркнул Игорь Кобзев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Повышения энерготарифов не допустят

На пресс-конференции губернатора Иркутской области помимо темы пандемии был поднят и вопрос по энерготарифам. Выравнивания хочет Республика Тыва. Если в этом регионе тарифы снизят, то в Иркутской области поднимут. Глава Приангарья Игорь Кобзев заявил, что этого не допустит.

- Предложение по зонированию и выравниванию тарифов внес заместитель председателя Правительства России Юрий Борисов. Но это не значит, что оно будет принято. В любом случае мы ответим Туве отказом. Иркутской области такое выравнивание невыгодно. Если в Туве тарифы снизятся на 85%, то у нас повысятся на 4%. Речь идет не о населении, а о предприятиях. Но чтобы поддержать экономику, нам придется тратить миллиарды рублей из регионального бюджета на компенсацию выпадающих расходов предприятиям. Поэтому мы против подобных предложений, - подчеркнул Игорь Кобзев.