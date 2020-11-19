Сибиряк в упор расстрелял из охотничьего ружья своих приятелей - подростков

Сибиряк в упор расстрелял их из охотничьего ружья двоих подростков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Остается гадать, по какому поводу ругались между собой приехавшие в гости к знакомому среди ночи подростки. Пока это неизвестно никому, даже жители села Барлук в Иркутской области, где и произошла трагедия, спорят о том, как дело было.

-Одни одно говорят, другие — другое, - рассказали «КП»-Иркутск продавщицы местного магазинчика. -Ночью же дело было. То ли они к этому парню всей толпой приехали, человек пять, на машине. То ли и он с ними гулял, они ж почти ровесники. А потом что-то разругались, вот он домой за ружьем и выскочил. Одно понятно, что если и скандалили, то это как-то с ним связано. Может, по нему прошлись, думали, что не слышит. А он-то взвинченный. Родных жалко, да и детей этих, всех...

Следствие рисует такую картину. Уже зайдя во двор к своему будущему убийце, 15-летняя девчонка и ее 17-летний брат начали бурно выяснять отношения. На крики из дома с «Сайгой» в руках выскочил пьяный хозяин дома.

По версии следствия, два выстрела из карабина он сделал в воздух, - сообщают подробности в СУ СКР по Иркутской области. - А потом сделал еще несколько выстрелов в сторону автомобиля, в котором находились подростки. В результате 15-летняя девочка скончалась на месте происшествия, 17-летний юноша госпитализирован с огнестрельным ранением головы.

В ГУ МВД по Иркутской области уточняют, что компания, которая приехала ночью на место трагедии, была достаточно большой — пять человек. И убийца -один из них. Сам стрелявший по поводу того, зачем начал палить в своих друзей,твердит одно -так получилось.

- Так получилось. Я в результате схватился за ружье и убил. Это была тусовка...

В любом случае 22-летний стрелок задержан. Зачем он на самом деле начал палить из ружья по машине, как и то, откуда взялся сам незарегистрированный охотничий карабин, сейчас выясняют. Но скорее всего, ружье принадлежало недавно умершему отцу парня - охотнику. Сразу после смерти его не сдали. Заведено дело по статье за убийство.