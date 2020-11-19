Кому и какие лекарства от коронавируса в Иркутске положены и как их получить. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 19 ноября начали бесплатно выдавать лекарства от коронавируса в Иркутске и во всем регионе. Сразу возникли вопросы — кому выдадут бесплатные медикаменты, какой список препаратов, где находится ближайшая аптека и когда туда завезут все необходимое. Отвечаем на каждый из них.

Кому положены бесплатные лекарства от коронавируса в Иркутске, а кому — нет?

Бесплатные лекарства от коронавируса в Иркутске положены больным с лабораторно подтвержденным диагнозом. Если необходимости класть заразившегося в больницу пока нет ( амбулаторно лечится легкая и среднетяжелая форма COVID-19).

Препараты не выдают, если диагноз не подтвержден и если пациент лечится в стационаре.

Какие лекарства от коронавируса в Иркутске положены?

Это определяет доктор, исходя из состояния больного. В зависимости от назначения лечащего врача пациенты могут получить на дом такие препараты: умифеновир, фавипиравир, азитромицин, амоксициллин, кларитромицин,левофлоксацин, гидроксихлорохин, амоксиклав, моксифлоксацин, апиксабан, ривароксарбан, метилпреднизолон, дексаметазон, преднизолон. В каждую схему лечения входит парацетамол и рекомбинантный интерферон-α, известный нам обычно как гриппферон .

Но это не значит, что вам выдадут весь этот список. В рекомендациях Минздрава России четко обозначено, что, например, при легкой форме болезни медик выпишет гриппферон, парацетамол и противовирусные - либо фавипиравир ( под разными торговыми названиями), либо гидроксихорин, либо умифеновир, но никак не более серьезные препараты и тем более не антибиотики.

Как получить лекарства от коронавируса в Иркутске ?

Это, наверное, основной вопрос. И на него есть ответ.

– Жителям Иркутска не нужно посещать аптеки. Порядок выдачи и доставки определен. Так, врач после осмотра пациента назначает лечение и выписывает электронный рецепт. После этого аптека сможет выдать данный препарат. Но выдавать их будут не пациентам, а медицинским работникам и волонтерам, которые доставят лекарства домой, – отметила временно замещающая должность начальника департамента здравоохранения администрации Иркутска Нина Перфильева. – Планируется, что лекарства будут доставлять пациентам в течение одного – двух дней.

Эти правила общие и вводятся не только в Иркутске и регионе, но и по всей стране. Штурмовать фармацевтические учреждения бессмысленно, там вам ничего не выдадут. В аптеках на основании электронного рецепта, который поступит из поликлиники, будут сформированы индивидуальные наборы препаратов, их и доставят. У волонтеров уже отработан этот опыт, еще весной, когда они развозили лекарства пожилым. Кстати, в Иркутске продолжается набор добровольцев. Если вы старше 18 лет и готовы помогать, обращайтесь в администрацию город Иркутска.