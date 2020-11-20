Двое иркутян пытались уехать в Сирию и воевать на стороне террористов ИГИЛ* Фото: Елена ВАХРУШЕВА (КП-Ярославль)

Вместо Сирии, уедут в лагеря двое жителей Иркутска, которые планировали примкнуть к террористам, и воевать на их стороне. Итак, эта история началась летом 2016 года. Тогда 31-летний иркутянин через соцсети познакомился с террористом из Сирии. Тот убедил мужчину вступить в ряды запрещенного в России «Исламского государства»*. Иркутянин согласился, и вскоре переехал в Стамбул, где начал общаться с другими боевиками.

Весной 2017 года сибиряк начал всячески помогать преступникам. Он давал членам ИГИЛ* свою банковскую карту, чтобы они тратили его деньги на подготовку к террактам. Вскоре сибиряка задержали турецкие спецслужбы, и выдворили обратно в Иркутск, где наручники на его руках захлопнули сотрудники УФСБ. На днях он услышал приговор Восточного Окружного военного суда.

- Его признали виновным сразу по нескольким статьям, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Ближайшие 10 лет он проведет в исправительной колонии строгого режима.

Еще один иркутянин, который также планировал переехать в Сирию, являлся бывшим членом иркутской ОПГ «Близнецы». В сентябре 2016 года он выехал из Иркутска в Краснодар, чтобы оттуда перебраться в Арабскую Республику. При этом, он пытался снять со счета фирмы, директором которой он являлся 6 млн рублей, которые планировал перевести на счета боевиков. Но не успел. Вскоре его также вычислили сотрудники иркутского ФСБ. Суд приговорил мужчину к 7 годам заключения в колонии строгого режима.

* ИГИЛ -запрещенная на территории РФ террористическая организация