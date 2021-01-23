Безработица в Иркутской области упала до 2,5%: не хватает врачей, строителей, педагогов

Безработица в Иркутской области упала до 2,5%: какие специалисты востребованы. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Остаться без работы в пандемию, да еще и с кредитами, ипотекой и маленькими детьми на руках - в 2020-м году для многих это был страшный сон, а для кого-то, увы, реальность. В службы занятости в Иркутской области за год обратилось больше 135 тысяч человек, безработица стремительно росла.

- Пик пришелся на сентябрь прошлого года - 5,5%, это большой уровень, - рассказывает министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова. - Год выдался тяжелым, но людей поддерживали. Потерявшим работу выплачивали пособие, половину обратившихся (а это 66,7 тысячи человек) мы снова трудоустроили.

Что ни говори, а квалифицированных специалистов везде с руками забирают. По словам Натальи Воронцовой, в прошлом году остро не хватало медиков и строителей. Оно и понятно: врачи и медсестры как никогда нужны на передовой по борьбе с COVID-19, а на стройки из-за закрытых границ не приехали мигранты, рабочих рук не хватало.

А что сейчас? Уровень безработицы в Приангарье упал до 2,5%, найти подходящее место стало проще. По-прежнему в большой цене медики, строители, а еще, конечно, педагоги. Всегда востребованы в Иркутской области вахтовики. На север, в сибирскую тайгу, охотно едут трудяги даже из соседних регионов.

Из-за пандемии в прошлом году пострадала сфер услуг. Пока кафе, парикмахерские, салоны красоты, кино и другие заведения были вынужденно закрыты, их сотрудники - официанты, администраторы, бармены, мастера красоты и другие - сидели без работы, а теперь наверстывают упущенное.

- Также востребованы в Иркутской области специалисты сферы продаж, и среди них довольно низкая конкуренция: на одну вакансию в среднем приходится 2,9 резюме, - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru по Сибири, Лилия Эсауленко. - В сфере красоты конкуренция за рабочие места более заметная: на одну вакансию приходится 4,5 резюме, но это все равно в пределах нормы. Поэтому сотрудники фитнес-центров и салонов красоты уверены, что смогут найти работу.

- Также благодаря развитию доставки и онлайн-торговли мы видим рост вакансий, не требующих специализированного опыта, - это курьеры, упаковщики, грузчики, - добавляет управляющий директор «Авито. Работа» Артем Кумпель.

Но 23% жителей Иркутской области, согласно данным hh.ru Сибирь, до сих пор боятся сокращений. Как стало известно "КП"-Иркутск, особенно волнуются за рабочее место сотрудники банков, турфирм, гостиниц и ресторанов, а также логисты, работники высшего менеджмента и сферы добычи сырья.

- Рынок труда все еще в некотором застое, - говорит декан сибирско-американского факультета ИГУ, доктор экономических наук, доцент Надежда Грошева. - Уже наметилась интересная тенденция: люди, потерявшие работу или неуверенные в завтрашнем дне, стали открывать собственный бизнес, только очень маленький, например, какие-либо сервисы. А кто-то уходит в интернет-предпринимательство. Как остаться востребованным специалистом на рынке труда? Думаю, один из главных навыков сегодня - это умение общаться, знакомиться с людьми, поддерживать связь. Даже самому лучшему специалисту в случае увольнения будет сложнее найти новое место, если о его умениях и работоспособности никто не знает. Именно способность говорить с другими людьми, договариваться, рассказывать о себе может стать решающей при поиске работы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где подрабатывают студенты в пандемию

Студентам тоже нужна своя копеечка. Кто учебу сам оплачивает, кто на быт тратит, чтобы меньше просить у родителей. Больше всего в Иркутске в пандемию требуются грузчики, продавцы, разнорабочие, уборщицы и автомойщики. Студентов без опыта и корочек туда берут охотно, а платят от 17 до 37 тысяч рублей.

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