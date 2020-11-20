Яков Сандаков: Борьба с COVID-19 - это народный фронт. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Несколько дней назад приступил к работе новый министр здравоохранения региона. Указ о назначении на эту должность Якова Сандакова подписал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Представляя руководителя ведомства сотрудникам министерства, глава Приангарья обозначил приоритетные цели, поставленные перед минздравом.

- Борьба с коронавирусной инфекцией - это задача номер один, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Ситуация в области напряженная. Медики работают на пределе своих возможностей. Предстоит решать вопросы расширения коечного фонда, применения современных методов лечения, организации неотложной помощи амбулаторным больным и еще ряд ключевых задач, в рамках которых нужно добиться положительных результатов.

За непродолжительное время глава минздрава региона посетил ряд медицинских учреждений в Иркутске, познакомился с врачами.

На встречах, в том числе обсуждались вопросы организации центра телемедицины, оказания скорой медицинской помощи и работы поликлинического звена.

О том, почему Яков Сандаков решил оставить работу в столице страны и приехать в Сибирь, а также об основных задачах, поставленных перед Министерством здравоохранения Иркутской области, шла речь в радиостудии «Комсомольской правды» (91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске).

- Поступило предложение поработать в Сибири. Сегодня здесь сложная, нестандартная ситуация, - отметил министр. - Сегодня я здесь, потому что мне интересно решать сложные задачи. Ситуация требует, говоря медицинским языком, инвазивных мер. Без уколов точно не обойтись. Положение, конечно, непростое во всей стране, но мне хочется, чтобы медицинская помощь жителям Иркутской области оказывалась на должном уровне, ведь это значимый регион на карте России. А погода? Температуры ниже 30 градусов меня не пугают, так как я родился в Перми, где морозами никого не удивить.

Яков Сандаков признался, что предложение отправиться из Москвы в Иркутск он обдумывал и даже советовался со своей мамой, которая, к слову, тоже врач - акушер-гинеколог.

- Она сказала: если ты принял такое решение и хочешь быть полезным людям, то поезжай, - отметил глава ведомства. - Да, я принял решение. Оно не было спонтанным. Все обдумав, я понял, что мне интересны многозадачность и разноплановая деятельность, что я действительно хочу приложить усилия, чтобы изменить ситуацию в сфере здравоохранения Иркутской области. Эта ситуация, кстати, не уникальна. Например, во многих регионах не хватает врачей, в Иркутской области сегодня насчитывается около 10 тысяч докторов. Но в Приангарье необходимо решать не только кадровые проблемы, важно заниматься всем - от первичного звена здравоохранения до транспортных проблем, принимать серьезные управленческие решения. Также важно подчеркнуть, что Иркутская область славится своими врачами. Здесь есть специалисты с мировым именем.

Министр отметил, что губернатор поставил перед ним масштабные задачи, и в их решении заинтересовано все правительство региона.

- Приехав в Иркутск, я за 2,5 дня познакомился практически со всеми министрами и членами правительства области. В решении вопроса предотвращения распространения коронавирусной инфекции задействован, наверное, каждый представитель региональной власти. Я увидел, что все в этом друг другу помогают, хотят справиться с проблемой, стабилизировать ситуацию. Управленческий корпус в Иркутской области работает консолидировано. Это, безусловно, положительный момент. Но самое главное - все эти меры предпринимаются ради благополучия жителей Приангарья, - подчеркнул Яков Сандаков.

Министр также отметил, что борьба с COVID-19, - это не только дело врачей, а всех и каждого.

- Сегодня нам помогают медицинские образовательные учреждения, волонтеры, и, конечно, сознательные граждане, которые носят маски, находятся на самоизоляции, соблюдают все требования, помогающие предотвратить распространение инфекции. Борьба с вирусом - это настоящий народный фронт, - сказал глава регионального минздрава.

Дальнейшую ситуацию с распространением COVID-19 прогнозировать сложно, есть множество сценариев и версий. Но как отметил Яков Сандаков, есть надежда на вакцинацию и формирование коллективного иммунитета.

- Вакцина - единственное средство, которое может помочь. Человечество это не раз проходило. У нас уже идут испытания препаратов. Чем скорее начнется прививочная кампания, тем лучше, - заявил министр.

Глава минздрава также отметил, что сейчас в Иркутской области на базе больниц создают ковидные госпитали, но при этом оказывают экстренную медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается.

- Стоит задача соблюсти баланс и постараться оказывать, в том числе и плановую медпомощь пациентам с неинфекционными заболеваниями. Постепенно, в зависимости от ситуации, койки, отведенные для больных COVID-19, будут возвращаться в различные медицинские отделения. В ближайшие дни в Иркутской области откроются три новых госпиталя. Ситуация будет меняться. Самое главное сегодня - люди. Каждый врач, каждая медсестра - на вес золота, - сказал Яков Сандаков.

СПРАВКА "КП"

Яков САНДАКОВ

Яков Сандаков в 2003 году окончил Пермскую государственную медицинскую академию по специальности «лечебное дело» и в 2006 году ординатуру по специальности «хирургия». Получил второе образование в сфере экономики, менеджмента и управления в здравоохранении. Доцент, кандидат медицинских наук. В октябре этого года состоялась защита докторской диссертации.

Пять лет, с 2009 года, возглавлял в Перми Центр профессиональной медицины, хирургический стационар. Был заместителем главного врача по хирургии городской детской больницы № 15 Перми. В 2014-м занимал должность заведующего хирургическим стационаром при международной клинике ЗАО МЕДСИ в Москве. Являлся заместителем главного врача Московского диагностического центра № 3. В 2017 году был избран депутатом муниципального округа Москвы. С апреля 2020 года по настоящее время работал главным врачом столичной городской поликлиники № 109.