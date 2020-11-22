Тортиков поели, можно и поспать: как готовятся к спячке медведи в зоопарках Иркутска

Ася уже уютно устроилась. Фото предоставлено питомником "К-9"

Уже несколько дней в собачьем питомнике К-9 бурная деятельность. Кинологи вместе с волонтерами обустраивают берлоги для медведей. Их в этом году в приюте ни много, ни мало – аж восемь голов. Трое из них - постоянные жители – это 30-летняя Ася, 25-летний Миша и 10-летний Гоша. В прошлом цирковые артисты. Ася и вовсе звезда кинематографа – косолапая играла одну из главных ролей в фильме «Особенности национальной охоты». У этой троицы прописка в питомнике постоянная, а вот пятеро малышей появились тут только в этом году. Трех подбросили в картонной коробке, еще двух попросили приютить.

- Выпускать в лес рожденных в этом году медвежат побоялись, подрастут, окрепнут, тогда и пойдут на волю, выпустим вдали от населенных пунктов, чтоб даже «духом» человеческим там не пахло, - рассказали «КП» в питомнике. – Они сейчас совсем как дети, куда их. И ведут себя соответствующее: одному дашь морковку, второй тут же плачет, почему у него нет морковки.

Пока растут, малышам тоже придется спать зиму в импровизированной опочивальне.

- За основание берлоги берем их будки, утепляем их и изнутри и сверху сеном и соломой, потом кладем сосновые ветки и лиственные, - говорит администратор питомника Илья Богатиков. – Причем мы вилами подтаскиваем, а мишки сами лапами подгребают под себя. Инстинкты у медведей хорошо развиты, они чувствуют для чего это надо и то, что пора уже на боковую.

Опочивальни получаются внушительных размеров. Фото: питомник "К-9"

Больше всех «устала» Ася. Актриса заслуженная, можно и в «отпуск» пораньше. Она уже готова спать. Устроилась уютно в берлоге. Временами еще показывается, но видно, что природа берет свое и скоро артистка увидит сладкие сны. Подготовка берлоги – процесс трудоемкий. Пока готовы только пять «лежанок» для старожилов и для Темы с Семой. Еще одной троице доделывать спальни будут на днях.

- Сегодня Теме с Семой их клетки поднимали краном и отвозили в самое тихое место нашего приюта, там все берлоги и обустраиваются, - рассказывает Илья. – На неделе сделаем места и остальным. До конца недели все медведи будут спать.

Перенесут зиму они отлично, уверены специалисты. Жирок нагулять успели. Кстати, за это сотрудники питомника благодарят и всех иркутян, которые несли топтыгиным вкусняшки – сгущенку, морковь, яблоки и даже тортики. Что тут сказать, диета была полна углеводами. Покажутся из берлоги медведи вновь только в апреле.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Андрейке не до сна

В Сибирском зоопарке в Листвянке ничего о зимнем сне и слышать не хочет медвежонок Андрейка (самку так назвали в честь того сотрудника зоопарка, что за ней ухаживал, как только ее принесли в зоопарк – прим.авт.). Этой маленькой забияке все интересно. Ей спать некогда – у нее тут и Байкал рядом – надо успевать купаться, пока лет не встал, и снег-то и дело вкусный выпадает – кто же его без нее есть будет. А с маламутами кто поиграет? А солнечные ванны?

- Нет, нет, мне спать не досуг, - так и говорит всем своим поведением Андрейка.

Специалисты заставлять медвежонка не будут. «Завалинка» у нее есть, захочет уснет. Но, как сотрудники зоопарка, они советовались с коллегами из других регионов, косолапые редко спят в зоопарках.

- Количество еды у них не сокращается, рядом происходят интересные события, поэтому и в берлогу – не хотят, - говорят в зоопарке Листвянки. – Мы узнавали, в Москве медведицу изолируют от всех, она спит. Во Владивостоке – не спит.

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