Как получить больничный при коронавирусе в Иркутске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

О том, как открыть больничный при коронавирусе в Иркутске, если ты заразился коронавирусом, или попал в число контактных, рассказывалось неоднократно. Этот вопрос обсуждался в прямых эфирах со специалистами Минздрава Иркутской области. Свои разъяснения дает Роспотребнадзор и ФСС по Иркутской области.

Как открыть больничный больничный при коронавирусе в Иркутске

По закону, врач выписывает больничный после осмотра и подтверждения нетрудоспоспособности. Однако сейчас случается так, что врача вы вызвали, звонок зарегистрировали в поликлинике. Но доктор пришел позже.

Если у вас положительный тест на ковид, то вы уже попали в поле зрения медицинского учреждения и вам завели больничный. Его оформляют с того дня, как получен мазок. Но, конечно, вам нужно обязательно сообщить на работу, а также позвонить в поликлинику и вызвать врача. Это правило действует и для тех, кто сдал анализ самостоятельно. Листок нетрудоспособности врач оформляет на срок до 14 дней. В том числе и по уходу за заболевшим коронавирусом ребенком. Закроют больничный, по новым правилам, после получения одного отрицательного теста на коронавирус.

Как открыть больничный по коронавирусу в Иркутске, если вы находились в контакте с больным

-Список контактных определяют специалисты, это так называемый «первый круг» общения — близкие родственники, живущие в одной квартире и соседи по кабинету. Это не все подряд!

Те, кто контактировал с заболевшими коронавирусом, должны провести на изоляции 14 календарных дней или до выздоровления, если у них тоже подтвердился COVID-19. Если у вас за эти две недели не нашли признаков коронавируса, можно вернуться к работе после окончания карантина. Причем получать отрицательный тест не придется. А вот если нашли, то получите новый больничный — уже по болезни.

В данном случае и больничный лист открывается по Постановлению Роспотребнадзора, и его оформят в поликлинике с момента контакта. В поликлинику по вопросам больничного надо обращаться исключительно дистанционно (по телефону регистратуры, call-центра, дежурного администратора, размещенных на официальном сайте медицинской организации).

Больничный при коронавирусе в Иркутске, если выписали из ковидного госпиталя на долечивание

-Здесь применяется обычная процедура, как при любом длительном лечении. Когда в больнице вам выпишут и выдадут больничный, там уже будет указана дата, когда вы его должны продлить в своей поликлинике. На основании этого документа вам и продлят время лечения, выдав новый листок нетрудоспособности. Либо доктор, которого вы вызовите на дом, либо врач в лечебном учреждении. Но все-таки стоит вызвать медика и не рисковать.

Как закрыть больничный при коронавирусе в Иркутске

Здесь все очень просто. Как и при любой другой болезни, для этого вам надо явиться в поликлинику на прием к врачу. Медик оценит ваше состояние. И может либо выписать, либо отправить на дополнительные анализы.

Сколько заплатят по больничному больничный при коронавирусе в Иркутске

Больничные листы оплачиваются по такому правилу: 100% от среднего заработка получит сотрудник, у которого официальный страховой стаж превышает 8 лет, 80% - стаж от пяти до восьми лет, 60% - от полугода до 5 лет и меньше полугода – не менее одного МРОТ, помноженного на районный коэффициент. Оплата идет за счет средств ФСС.

Какой больничный при коронавирусе в Иркутске лучше, обычный или электронный

Больничные листы и в «бумажном», и в электронном виде имеют одну и ту же юридическую силу, но у электронных в период пандемии коронавируса плюсов больше: на его заполнение у врача уходит меньше времени, его нельзя потерять или испортить и не нужно нести на работу. Достаточно знать цифровой код, который нужно передать своему руководству.