Игорь Цукуров: Геолог - это призвание. Фото: Пресс-служба АО «Полюс Вернинское»

Управляющий директор «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров в числе любимых песен Александры Пахмутовой называет сразу несколько: «Надежда», «Как молоды мы были», «И вновь продолжается бой», «Орлята учатся летать», «Птица счастья», «Трус не играет в хоккей», «Беловежская пуща»… Но вот песню «Геологи» он считает своеобразным гимном и выделяет особо.

- «На прощанье небес синевою, чистотою студеной волны, голубою заветной Полярной звездою поклялись в нашей верности мы. Лучше друга нигде не найду я - мы геологи оба с тобой, мы умеем и в жизни руду дорогую отличать от породы пустой», - это, безусловно, все о нас, золотодобытчиках в том числе, - отметил он.

«Полюс Вернинское» - флагман добычи золота в Бодайбинском районе Иркутской области, один из рудных активов крупнейшей золотодобывающей компании нашей страны - «Полюса». Горно-обогатительный комбинат «Вернинский», запущенный в эксплуатацию в 2011 году, на сегодняшний день является одним из самых технически совершенных предприятий золотодобывающей отрасли России.

Компания постоянно совершенствует производственный процесс, а ее сотрудники получают более комфортные условия труда. Предприятие год от года наращивает производительность. Объемы добычи и переработки руды, коэффициент извлечения и выпуск золота стабильно увеличиваются. Коллектив компании ставит новые рекорды и в который раз перевыполняет годовую производственную программу.

- Каждая досрочно выпущенная тонна золота - это новый уровень профессиональной планки и шаг в развитии нашей компании. Мастерство, командный дух, целеустремленность и воля к победе помогают нам добиваться наивысших результатов, и сегодня мы - ориентир для всей золотодобывающей отрасли! - подчеркнул управляющий директор «Полюс Вернинское» Игорь Цукуров. - Усилия каждого сотрудника предприятия, как камень в фундаменте, прочно заложены в этих достижениях. Мы развиваемся. Наша команда идет вперед и успешно справляется с новыми, все более сложными задачами. Мы внедряем и используем передовые технологии золотодобычи, создаем и обеспечиваем высокий уровень безопасности труда, успешно продолжаем идти по пути бережливого производства, оптимизируя, совершенствуя и получая высокий результат.

Сейчас золотодобывающая компания реализует проект развития, связанный с увеличением производительности Вернинской золотоизвлекательной фабрики до 3,5 млн тонн руды в год. В результате дополнительно планируется получать тонну золота ежегодно.

- Проект вошел в активную фазу. В этом году мы достигли показателя переработки в 3,2 млн тонн руды. В 2021 году должны завершить работы, - поделился планами Игорь Цукуров. - Среди других причин увеличения объемов производства - рост извлечения золота. У нас очень сложная, упорная руда, работать с ней непросто. Тем не менее наши специалисты находят технические возможности для постоянного усовершенствования процесса. Тут необходимо отметить работу службы главного механика, которая использует новые ремонтные технологии, ускоряя тем самым проведение модернизации. Соответственно, это позволяет нам активнее задействовать возможности золотоизвлекательной фабрики. Коэффициент использования оборудования достаточно высок. Вот эти три основных составляющих позволяют нам наращивать производство золота.

Конечно, серьезную роль в данном процессе играет и человеческий фактор.

- У нас сформировался хороший коллектив, в котором более тысячи человек. Профессионализм этих людей - бóльшая часть успеха, - продолжил Игорь Игоревич. - Работников «Вернинского» отличают стойкость, упорство и стремление развиваться и двигаться вперед. Лучшие специалисты, каждый из которых на своем месте, - именно так построена работа на «Вернинском». Уверен, мы и в дальнейшем продолжим ставить рекорды.

Игорь Цукуров также подчеркнул, что главным ресурсом «Полюс Вернинское» являются сотрудники предприятия.

- Мы стремимся к тому, чтобы люди были уверены в завтрашнем дне. Все работники горно-обогатительного комбината бесплатно проживают в современном вахтовом поселке с комфортными социально-бытовыми условиями. Но мы не останавливаемся на достигнутом, постоянно внедряем новые улучшения. Мы реализуем десятки социальных проектов, направленных на заботу о людях. Уверен, что благоприятный климат в коллективе - важнейший аспект в достижении высоких производственных результатов, - сказал управляющий директор «Полюс Вернинское».