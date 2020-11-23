95-летняя сибирячка победила коронавирус. Фото: предоставлено семьей героини публикации.

Долгожительница, 95-летняя Цыжип Цыденовна Очирова, справилась с тяжелым коронавирусом. Ее уже выписали из больницы. Чувствует она себя вполне сносно, насколько это возможно в столь почтенном возрасте и после такого заболевания. Эта новость уже облетела Улан-Удэ и многим дала веру в выздоровление. Раз уж бабушка выкарабкалась, то и остальные смогут!

- На самом деле мы с огромным трудом уговорили маму ехать в больницу, - рассказывает дочь долгожительницы Людмила Лыктыпова.

Семья у сибирячки большая: с мужем, с которым прожили 65 лет, родили четверых детей, а они подарили 7 внуков, а те уже 8 правнуков.

- Мама сейчас живет с моим братом Данзаном и его женой Ларисой, продолжает Людмила. - Они делали все, чтобы не заразиться. И маски носили, и руки мыли, и общаться старались меньше. Но вирус все равно проник. В начале ноября, когда у всех поднялась температура и появился кашель, стало ясно - не убереглись. Анализ подтвердил ковид. Врачи решили, что маму и Ларису надо срочно госпитализировать. А бабуля наша на дыбы! Здесь, говорит, умирать буду, и точка, мол, все говорят, что старых людей болезнь забирает, даже известных, а я обычная.

Что делать, Насильно не повезешь… Через три дня Цыжип Цыденовна уже не вставала и почти не говорила.

- Но при этом не жаловалась, не плакала и не стонала, а ведь больно, - рассказывает Людмила. - Вот что значит люди старой закалки. Спас ее один из внуков - он врач. Приехал и убедил бабушку, что ее повезут в ту больницу, где он работает. Только тогда согласилась. Тут главное - результат. Потому что лечение пациента это, конечно, дело многих докторов и медсестер.

И сама бабушка, и ее невестка Лариса попали в одну больницу Улан-Удэ, на Верхней Березовке. Их положили в одну палату, ведь за ослабленной бабушкой нужен уход, да и сама она спокойно себя чувствовала, когда рядом родной человек.

- Прошло всего три дня, и мама на глазах начала оживать, чувствовать себя все лучше и лучше, - рассказывает Людмила. - Стала садиться, меньше кашлять. Тут уж врачи приходили посмотреть на нее, говорили, вот насколько сильный организм и характер. Стало чуть легче - сразу надо ходить, двигаться. Появляются воля к жизни, юмор, оптимизм. Этим, видимо, то поколение и отличается. Войну-то она встретила 15-летней девчонкой. Тогда все на детские да на женские плечи легло: и в поле, и дояркой, и на лесоповале, и на сенокосе.

Словом, здоровье деревенское, да и физического труда на селе всегда хватало. Это уж потом, когда мужики с фронта вернулись, Цыжип Цыденовна замуж вышла, полегче стало… И все равно всю жизнь работала: окончила бухгалтерский техникум, была в деревне продавцом, учетчиком, бухгалтером, потом кассиром, а после выхода на пенсию еще 11 лет - корректором в районной типографии.

- А еще закалялась всю жизнь - купалась в озере до поздней осени, домой приходила с сосульками в волосах, - говорит дочь. Главный секрет долголетия мамы - ее жизнелюбие.

Через 10 дней Цыжип Цыденовну выписали. Забыть все как страшный сон? Нет!

- Благодарю врачей за то, что спасли меня, когда я уже и не надеялась на это. В моем-то возрасте! Спасибо вам и сами не болейте! - Цыжип Цыденовна вместе с родными записала видеообращение к медикам из ковидного госпиталя.

Сейчас уже выздоровевшая долгожительница приходит в себя и живо интересуется, как дела у детей, что нового у внуков и правнуков. Ее сила духа и их поддержка помогли ей победить заразу. Ну а как иначе, ведь в мире еще столько всего интересного!