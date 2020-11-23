Омуля в Байкале все больше, но до разрешения рыбной ловли еще далеко. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Когда будет разрешена любительская ловля омуля? Любое обсуждение вопросов, связанных с запасами рыбы в Байкале, всегда заканчивается этим вопросом. Рыбаки не теряют надежду. Увы, но пока порадовать их особо нечем. Зато уже факт, что с озера уходят не только рыбаки, но и браконьеры.

- Сейчас за один хвост омуля, выловленный во время нереста, можно получить уголовное дело, - объяснил заместитель руководителя Иркутского межрегионального отдела Ангаро-Байкальского территориального Управления федерального агентства по рыболовству Ринат Енин, - потому что одна рыба оценивается в это время в 7280 рублей. И жители прибрежных сел, и браконьеры стали на самом деле бояться. Тем более что очень много инспекторов рыбоохраны выходят на озеро. И не как раньше, а с хорошим оснащением, на быстроходных катерах, в сопровождении полиции. Дело заводят на месте. А еще когда узнали, что нам в помощь передали два беспилотника, то решили бросить промысел.

В этом году, наверное, впервые за длительный срок, штрафов, арестов техники и самих задержаний оказалось меньше обычного. Браконьерство стало реально опасным, и от него отказались. Зато рыбы в Байкале становится больше.

- С 2016 года количество омуля в озере прирастает на 10 - 12% в год, - сказал на пресс-конференции в АИФ руководитель Байкальского филиала ВНИРО Владимир Петерфельд. - В этом году мы подсчитали, что на нерест зашло уже более двух миллионов особей. Это хороший рост. Но в самые стабильные периоды, которые продолжались с 1983 по 2003 год, их бывало до 4,7 миллиона. То есть в два раза больше.

Правда, специалисты ссылаются на естественные трудности с подсчетами. В какие-то годы им мешала шуга, и тогда до нерестилищ было просто не добраться. В этом году условия оказались идеальны для подсчетов. Рыба не смогла дойти до верховий из-за полноводности и сильного течения. Другое дело, что чем дальше заходит омуль, тем легче молоди выжить. Однако в любом случае, еще несколько лет - и популяция восстановится.

- Мы в этом году заложили больше миллиарда икринок на рыборазводящих заводах, - более оптимистичен начальник Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонид Михайлик. - Госзадание - в следующем году выпустить в озеро 450 миллионов мальков. В этом году выпустили 100 миллионов. Так что, думаю, омуль восстановится все же быстрее. Мы рассчитываем выпускать молодь даже в мелкие речки, запасов хватает, так что можно расширять места обитания.

Ситуация скоро изменится к лучшему и на озере разрешат рыбную ловлю, хотя бы любительскую. Только вот когда?..