Почему в пандемию резко дорожают квартиры и как на этом наживаются риелторы Фото: Алексей БУЛАТОВ

У риелторов в пандемию - самый сенокос. Опасаясь, что сбережения сгорят, народ бросился скупать жилье. Сметают все, без разбора и не торгуясь. Даже старые хрущевки продаются по заоблачным ценам, о каких еще весной хозяева и мечтать не могли. Отсюда подорожание квартир в пандемию коронавируса в Сибири. А риелторы дикой ситуаций на рынке недвижимости откровенно пользуются. Как? «Комсомолке» рассказала риелтор с 12-летним стажем Надежда.

- Обращаться ли к риелторам вообще? Каждый решает сам, - начинает Надежда исповедь. - Многие, признаемся, все-таки предпочитают не связываться, считая, что агенты - народ ушлый и наша задача не помочь клиенту, а набить свой карман. Звучит грубо, но, по сути, верно. Мы ведь работаем сами на себя, а здесь закон волчий: сколько потопаешь, столько и полопаешь. Поэтому любыми правдами и неправдами пытаемся завлечь клиента и уговорить, если уж не на allinclusive, то на «дробное меню». Не хотите весь пакет услуг, - пожалуйста, есть другие позиции в прайсе. Поможем в подборе и оценке ремонта, проверим прозрачность документов перед сделкой, чтобы вы не нарвались на мошенников, или возьмем на себя юридическое сопровождение. Но как это сделать, если продавец или покупатель категорически против? Только хитростью…

ТОП-5 УЛОВОК

1. Объявления-пустышки

«Просторная двушка в центре города, шикарный вид на реку, дизайнерский ремонт и новенькая мебель на гарантии бонусом»… Только от фотографий на сайте объявлений уже голова кругом, а тут еще и цена вкусная - всего-то 1,5 миллиона! Разве же тот, кто в поиске, упустит шанс?!

«Берем!» - покупатель судорожно набирает номер телефона, боясь, что лакомый кусок ускользнет прямо из-под носа. Счет ведь идет, как в спорте высоких достижений, буквально на секунды: кто первый, тот и на пьедестале. Действительно стоящие варианты долго не залеживаются.

«Сожалеем, квартира продана буквально час назад, - сочувственно вздыхает агент. Ведь именно он, а не собственник выставил объявление. - Но у нас для вас есть похожее предложение в том же доме. Мы его только собираемся опубликовать. Но если заинтересованы, придержим… Правда, выйдет чуть дороже...»

«Смотрим», - клюнул клиент.

- А на самом деле объявление - пустышка, квартиры мечты нет и в помине. Описание - вымысел, фото - из интернета. Для чего это надо? Чтобы покупатель попал в базу данных агентства. Дальше дело техники. Объясняем, что самые лучшие предложения по цене и качеству вообще не попадают в раздел объявлений, а показываются только «для своих». Только единицы в таком случае уже отказываются от услуг. И что, что возим по развалюшкам на окраине города? Нет ремонта? Зато вкусная цена. Старый дом? Зато надежный и обстановка шикарная - заезжай и живи! Если же клиент все равно брыкается, риелторы с пустыми руками не останутся. Подсунем, к примеру, договор об информационных услугах. Мол, давай пять тысяч рублей, и вот тебе список реальных квартир с контактами владельцев! Правда, далеко не все из них в курсе, что их жилплощадь «продается»…

Как не купиться

- Не верить заманухам, ведь хорошую квартиру никто за бесценок не отдаст, - предупреждает риелтор. - Пробейте в интернете номер, указанный в объявлении, наверняка обманщиков уже обсудили на каком-нибудь форуме. А фотографии квартиры прогоните через поисковик - не выплывет ли оригинал снимков жилья из другого региона.

2. Липовые скидки и аукцион

Допустим, квартира вашей мечты все-таки существует. Вы ее уже посмотрели, остались в восторге и через пару дней готовы внести задаток, но объявление с сайта не исчезает, более того, цена резко подскочила на 100 - 300 тысяч рублей! Вот такое подорожание квартир в пандемию коронавируса в Сибири. Как это понимать?!

- Очень просто: риелтор уговорил собственника завысить стоимость. Мол, раз есть спрос, то запросто найдется покупатель побогаче, - поясняет Надежда. - Будете пытаться отставить права, ответят, мол, нашелся другой заинтересованный, берет за наличку! Хотите быть первым - уступим 50 - 100 тысяч рублей, но если задаток внесете через час. Липовый аукцион работает: клиент, как миленький бежит снимать деньги, считая, что ему еще повезло. По факту переплата 100 - 200 тысяч, а риелтору комиссия пожирнее. Если же откажетесь, телефон сохранят и перезвонят, коли не найдется новый покупатель, с предложением солидной скидки.

Как не купиться

- Совет: не цепляйтесь за первую попавшуюся квартиру. Каждый день изучайте свежие объявления на сайтах, звоните, сравнивайте, - говорит Надежда. - Поиск жилья - как вторая работа, это требует сил и времени. А ваша паника и спешка только на руку нечестным риелторам.

3. Искусственный ажиотаж

Вы все еще в раздумьях? Риелторы ускорят процесс: разыграют ажиотажный спрос! Пока один проводит вам экскурсию по жилью, коллеги трезвонят ему под видом потенциальных покупателей.

«Да-да, провожу клиента, и сразу покажу эту квартиру вам! Только не опаздывайте! За вами очередь в пять человек», - заговорщицки шепчет он в трубку, пристально следя за вашей реакцией.

Во второй ваш визит, когда решите получше осмотреть апартаменты, будьте готовы к встрече с лжепокупателями. Они «случайно» придут одновременно с вами, наперебой будут расхваливать жилплощадь, а кто-то непременно заведет речь о будущей сделке.

«Не решитесь на покупку прямо сейчас - квартира уйдет», - пригрозит вам ушлый риелтор, отведя в сторонку и кивая на толпу коллег.

Еще один способ впарить неликвидные квадраты - потаскать покупателя по действительно ужасным квартирам. Убитые, с неудобной планировкой, чересчур тесные, на отшибе, с толпой прописанных жильцов - риелтор заранее знает, что от этих вариантов вы наотрез откажетесь. И когда вы окончательно выбьетесь из сил и потеряете надежду отыскать что-то стоящее, он подсунет свою «заначку», которую пытается продать уже год. И пусть квартира не ахти (дороговата для своей площади или на последнем этаже в доме без лифта), но на фоне предыдущих покажется раем.

Как не купиться

- Тот же самый совет: не поддаваться панике и не спешить, набраться терпения и самим изучать сайты объявлений, сравнивать, - говорит Надежда.

4. Двойная комиссия

Чаще всего награда риелтору уже включена в цену квартиры - когда хозяевам жилья проще отстегнуть те же 50 тысяч, чем лично проводить показы и возиться с документами. Если квартира стоит, скажем, дороже двух миллионов, то дельцам обычно перепадает 4%. Условно, из пяти миллионов - 200 тысяч. Подорожание квартир в пандемию коронавируса в Сибири им на руку - комиссия выше.

- Больше всего риелторы навариваются на двойных комиссиях, когда на сделку раскошеливается и продавец, и покупатель, - откровенничает специалист по недвижимости. - Если вы как покупатель нечетко пропишете этот момент в договоре, то и с вас запросто сдерут такую же сумму! Дело даже может дойти до суда, и решение, увы, может быть в вашу пользу. Договор есть? Есть. Хотя все, что риелтор сделал для вас, - это привел посмотреть квартиру, которую вы сами же нашли на сайте объявлений.

Другой вариант - кидаете понравившееся объявление агенту, а он тут же звонит продавцу. Знакомится, радует новостью, что неожиданно нашел для его квадратов нового владельца. Разводит на заключение договора. В итоге комиссию платите агенту и вы, и продавец, хотя оба могли сделать то же самое и без посредника.

Третий способ - скопировать выставленное собственником объявление, о чем сам он не догадывается, наценить тысяч на 50 и сбросить вам. Стоит только заинтересоваться вариантом, как агент звонит продавцу и предлагает свои услуги, убеждая, что так быстрее и надежнее поможет завершить дело.

Как не купиться

- Внимательно читайте то, что подписываете! - предостерегает Надежда. - Вас будут торопить, успокаивать, что договор лишь формальность, а сделка прозрачна и невероятно выгодна. Но если вы чувствуете, что формулировки размытые, а риелтор изворачивается от объяснений, не спешите ставить подпись: сначала покажите документ юристу или откажитесь от услуг этого агентства. А чтобы не вышло искусственного завышения цены, сами ведите переговоры о деньгах с владельцем. Правда вскроется в любом случае.

5. Наценка на услуги

Договоры - отдельная песня. Каких только услуг туда не впишут, чтобы вытащить побольше денег из вашего кошелька! «Эксклюзивная» база предложений, хаотично надерганных из интернета, - три тысячи. Составление типовых договоров по сделке - пять тысяч (бесплатные образцы есть в Сети!). Юридическое или нотариальное сопровождение - 12 тысяч (нанять специалиста со стороны будет в два раза дешевле). Итог: больше 20 тысяч просто так уйдет в карман риелторам.

Многие, боясь волокиты, подписывают договор - попробуй-ка сделать все сам…

Как не купиться

- Заглянуть на сайт Росреестра и посмотреть образцы договоров, оценить, можно ли обойтись без чужих услуг, прозвонить объявления самостоятельно, - говорит Надежда.

КОММЕНТАРИЙ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Никто не вправе заставлять подписывать договор

Договор с риелторской фирмой - не типовой, а составляется каждый раз индивидуально. То есть вас не могут заставить его подписать, если вы не согласны с какими-либо условиями. Изменения вносить можно. В помощь - Закон «О защите прав потребителей».

Итак, на что обратить внимание в договоре?

1. Обозначен ли предмет услуг, то есть покупка, продажа или обмен конкретной или желаемой жилплощади. Хотите квартиру на определенном этаже, в определенном районе города? Пропишите это, иначе любое жилье, предложенное фирмой, может считаться «надлежащим исполнением договора на оказание риелторских услуг», и вас обяжут их оплатить.

2. Должны быть четко указаны обязательства: ваши и риелтора, сроки исполнения договора, полномочия представлять вас в отношениях с третьими лицами (будь то менеджер банка или юрист), а также сумма и сроки оплаты. Стоит добавить пункт о возмещении убытков, если что-то пойдет не так.

3. Реквизиты сторон нужно указать в документе полностью, а за оплату вам обязаны выдать чек и квитанцию.

А вот подписывать договор «на оказание информационных услуг», когда, например, дают базу номеров, - рискованно, ведь в случае спора доказать, что информация вам не предоставлена, будет сложно.

Сколько будет продолжаться подорожание квартир в пандемию коронавируса в Сибири, сказать трудно. Но то, что любая сделка требует внимательности - факт.

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