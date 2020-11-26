«Чудо, что не вмерз в лед»: лебедя со сломанным крылом спасли от гибели

«Чудо, что не вмерз в лед»: краснокнижного лебедя спасают в Иркутской зоогалерее. Фото: Иркутская зоогалерея

Лебеди-кликуны улетают из Бурятии на юг – в Китай, Пакистан – в конце сентября. И встретить прекрасную птицу на озерах, когда уже встает лед – большая редкость, чаще всего означающая трагедию в жизни пернатого. Внимание жителей села Степной Дворец краснокнижная красавица привлекла давно, как только осталась на местном озере одна. До последнего они следили за ней, надеялись на чудо: придут не водоем, а птицы нет – упорхнула в жаркие страны. Но, увы, этого не произошло… 20 ноября озеро покрылось льдом.

- Когда озеро окончательно встало, лебедь вышел на берег и грустно побрел в сторону леса, - рассказали очевидцы.

Стало ясно, что кликуна нужно спасать. Ничего кроме голода и нападений хищников там лебедя не ждало. На помощь приехали сотрудники Станции кольцевания птиц из поселка Танхой. Поймать изнуренную голодом и холодом пташку, им удалось. На машине несчастную привезли в Иркутск.

- Чудо, что у птицы хватило ума, не вмерзнуть в лед, - говорит КП -Иркутск координатор Иркутской зоогалереи Людмила Ивушкина. – Для нее это был бы смертный приговор.

Летать не будет

Лебедь, судя по всему самка, так как она небольшого размера. Хотя определить сейчас наверняка трудно, птица потеряла почти 70% массы тела за время такой вынужденной диеты.

- Взвесить себя она не дает, но по ощущениям, весит сейчас килограммов 5 не больше, хотя должна 15, - говорит Людмила. – Кроме того, у нее страшное расстройство пищеварения. Она два месяца питалась «не пойми чем» – где-то подъедала, когда-то голодала. Пришлось ставить антибиотики и отправлять на жесткий карантин.

Ветеринар обследовал пострадавшую. Вердикт печальный: старая травма крыла, полученная, скорей всего, еще летом. Срослось оно не правильно, на месте слома образовался ложный сустав – операция по восстановлению не возможна.

- Правое крыло очень сильно провисает, возможно, потребуется даже ампутация, если крыло будет еще опускаться , - отмечают в зоогалерее. – Птице будет легче. Но пока наша главная задача откормить. Насильно пока не пытаемся, воду пьет, может, и есть сама начнет.

Возможна пара

В Иркутской зоогалерее уже есть один лебедь-кликун. Он также попал с травмой крыла и больше не смог летать. Самцу примерно 8-9 лет. Так сказать, мужчина в самом расцвете сил.

- Пока орнитологи птицу еще не смотрели, пол неизвестен, но по размерам больше похожа на самку, - говорит Людмила Ивушкина. – Если Росприроднадзор решит, что птица остается у нас, думаем, наш лебедь будет очень рад.

Как рассказали специалисты, лебеди действительно образуют пару на долгий срок, иногда и на всю жизнь. Однако, то что если с кем-то из пары что-то случается, второй больше не заводит партнера – преувеличение.

- У них очень интересное общение именно внутри пары, они показывают друг другу как что есть, приносят какие-то кусочки, постоянно находятся во взаимодействии, - отмечает Ивушкина. – Наш кликун живет в теплом вольере с павлинами и журавлями. Но никак с ними не взаимодействует. Общения с себе подобными ему не хватает.

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