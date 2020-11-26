Стала известна программа онлайн-концерта им. Александры Пахмутовой. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Концерт им. Александры Пахмутовой состоится буквально через пару недель. «Комсомольская правда» приурочила его к 65-летнему юбилею Братска, северной столицы Приангарья. Строили ГЭС, а потом и город первопроходцы, а вечерами брали баян или гитару. И звучали у костров проникновенный «Старый клен», негромкая, ностальгическая «Надежда» и «Марчук играет на гитаре» - это уже про своих, про местных, известных в Братске каждому. Праздник музыки пройдет при поддержке Правительства Иркутской области, Министерства культуры и архивов Иркутской области, Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского, Ивент системы Филиппов А, при участии Издательского Дома «Комсомольская Правда», телеканала ТИВИСИ. И, конечно, особая роль отведена администрации города-юбиляра - Братска.

Заявки тех, кто хочет быть услышанным публикой в этот торжественный день, принимаются до 1 декабря. Но уже стало известно, какие песни прозвучат, названа предварительная программа предстоящего 12 декабря праздника музыки. Праздника, который, по традиции, состоится онлайн. Трансляция на сайте «Комсомолки» и на телеканале ТИВИСИ запланирована на 19.00. И все мы услышим ставшие легендарными строки Николая Добронравова, облаченные в мелодию Александрой Пахмутовой. Они уже по праву считаются народными. А их авторы – классиками.

Программа концерта

Песни Николая Добронравова и Александры Пахмутовой

- «Старый клён» - Наталья Лихошерст, ансамбль «Доктор Джаз»

- «Прощай, Братск» - артисты из Братска

- «И вновь продолжается бой» - солисты Иркутского областного музыкального театра им.Н.М.Загурского

- «Команда молодости нашей» - Ринат Ибрагимов, эстрадный певец

- «ЛЭП 500» - Евгений Алёшин (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Герои спорта» - Гейрат Шабанов (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Любовь, комсомол и весна» - Евгений Гужов, ансамбль «Доктор Джаз»

- «Геолог» - Наталья Лихошерст, ансамбль «Доктор Джаз»

- «Песня о тревожной молодости» - солисты Иркутского музыкального театра им.Н.Загурского

- «Трус не играет в хоккей» - Аркадий Стародубцев, эстрадный певец

- «Главное, ребята, сердцем не стареть» - Ринат Ибрагимов, эстрадный певец

- «Девчонки танцуют на палубе» («По Ангаре») – Ансамбль «Хорошие девчата» (Иркутский музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Яростный стройотряд» - Георгий Серышев, эстрадный певец, и солисты Иркутского музыкального театра им.Н.Загурского

- «Марчук играет на гитаре» - артисты из Братска

- «Письмо из Усть-Илима» - Евгений Гужов, ансамбль «Доктор Джаз»

- «Куба – любовь моя» - солисты «Доктора Джаза»

- «Мелодия» - Гейрат Шабанов (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Нежность» - ансамбль «Хорошие девчата» (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Надежда» - все участники концерта