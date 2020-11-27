Один день из жизни Иркутской нефтяной компании

Журналист «Комсомолки» попытался внедриться в сплоченный коллектив. Фото: архив ИНК

«Иркутская нефтяная компания» - один из крупнейших независимых производителей углеводородного сырья в России. А для многих это просто работа мечты. Почему люди так стремятся попасть сюда, какие перспективы перед ними открываются, попытался выяснить корреспондент «Комсомольской правды» в Иркутске, внедрившись на один день в профессиональный и сплоченный коллектив.

Нет шаблонам

Для начала знакомимся с одним из сотрудников. Денис Демиденко - ведущий инженер по проектированию объектов нефтяного назначения департамента проектных работ службы заказчика по обустройству месторождений ИНК. Он окончил Ангарскую государственную техническую академию по специальности «машинные аппараты химических и нефтехимических производств». В ИНК работает три с половиной года. Ранее сотрудничал с компанией в качестве представителя одного из проектных институтов.

Фото: архив ИНК

- В проектном институте атмосфера была совершенно другая. Более спокойная,- рассказывает Денис Демиденко. - Традиции сидят в людях и очень сильно на них влияют. Потом очень трудно перестроиться, потому что есть рельсы, по которым ты строго едешь и не можешь повернуть влево или вправо. Но в ИНК у меня сознание поменялось. Я понял, что ездить можно не только по рельсам, но и по автодорогам. Просто надо думать и размышлять, как решить вопрос нестандартными методами.

Словом, нет шаблонам, да нетривиальным решениям. Это один из главных принципов ИНК. А еще в базовых принципах компании - безопасность, командность, лидерство.

- Правда ли, что в ИНК самые завидные женихи во всей Иркутской области?

- Самые завидные или нет, сказать не могу, - смеется Денис Демиденко, - но известно, что работать в Иркутской нефтяной компании - это значит обеспечить себя стабильным заработком. Здесь надежно. И еще немаловажно то, что руководство к людям относится очень хорошо. На совещаниях, если даже ты допустил какую-то ошибку, ничего страшного не произойдет. Никто не будет ругать, дадут шанс исправиться. Максимум скажут: давайте еще проработаем этот вопрос. Ты идешь и прорабатываешь его заново. Это и есть отношение руководства. Нет критики, нет унижения человеческого достоинства. Руководство разговаривает с тобой с уважением. Ты ценный специалист, ценный сотрудник. Сейчас профессионала найти непросто. Иркутская нефтяная компания людьми не разбрасывается. Если даже есть какие-то вопросы к квалификации, тебе помогут ее повысить. Потенциал человека важен для ИНК.

Фото: архив ИНК

Учиться всегда пригодится

Ведущий инженер также рассказал, как именно сотрудники могут улучшить свои компетенции.

- Каждый год приходит рассылка, и внутри каждого департамента, службы или отдела руководитель со своими подчиненными определяет, в какие сроки и куда тот или иной сотрудник поедет учиться. Можно съездить, и не один раз за год, а несколько. Также в компании проводятся лекции. Есть внутренние тренеры ИНК, послушать которых очень полезно для общего развития, - говорит Денис Демиденко. - Например, сотрудники департамента бурения читали лекцию, какие скважины бурятся, какими методами, на какую глубину, какие нюансы при бурении существуют. Это все очень интересно. И подобные лекции проводятся на различные темы.

Фото: архив ИНК

- А что в ИНК в плане карьерного роста?

- У нас есть возможности для развития, - заверяет Денис. - На специальной платформе «ИНК-Идея» можно предложить, как усовершенствовать какой-то процесс или внедрить что-то абсолютно новое. Добыча углеводородного сырья - это же не только нефть и газ. Есть другие ценные компоненты, которые тоже можно как-то использовать. Если человек может посчитать рентабельность и составить план, как это все реализовать, он защищает свою идею, а участники и жюри определяют, перспективно это направление или нет. У нас бывало такое, когда сотрудник что-то предлагал, и потом принимались решения по организации новых направлений развития деятельности компании. И этот человек из рядового сотрудника становился главным по новому направлению. В ИНК все идеи приветствуются и рассматриваются. Руководство призывает не стесняться, предлагать любые свои мысли, даже если изначально они кажутся не очень оригинальными.

Фото: архив ИНК

Безопасность превыше всего

Сейчас все совещания в Иркутской нефтяной компании проходят в онлайн-формате. К соблюдению мер безопасности здесь подходят очень серьезно. Большинство сотрудников переведены на дистанционный режим работы.

Фото: архив ИНК

- Да, было очень тяжело перейти на удаленку, потому что ты привыкаешь общаться в офисе, решать какие-то производственные дела... - делится своими соображениями ведущий инженер. - И все же приоритет компании - безопасность сотрудников. Обязательная термометрия, строжайший масочный режим, удаленный режим работы. В таких условиях компания встречает свой 20-летний юбилей, но встречает без паники и с оптимизмом. Пандемия никак не переформатирует основные ценности ИНК. Мы живем на этой земле и работаем, чтобы недра Восточной Сибири служили достойному настоящему региона и его жителей. Мы бережно относимся к жизни, здоровью людей и уникальной природе нашего края.

Фото: архив ИНК

НАША СПРАВКА

Становлению и развитию ИНК предшествовали многолетние исследования еще в советское время новой тогда нефтегазовой провинции - Восточной Сибири. Официальной датой ее открытия считается 18 марта 1962 года, когда в поселке Верхнемарково Усть-Кутского района Иркутской области забил первый нефтяной фонтан. Марковская нефть ознаменовала начало нового этапа интенсивного изучения нефтегазоносной территории. В результате были открыты многие месторождения Восточной Сибири, в том числе Ярактинское и Даниловское, которые впоследствии стали основными добывающими месторождениями ИНК.

Фото: архив ИНК

А собственно Иркутская нефтяная компания была образована в 2000 году. В 2003-м ИНК первой приступила к промышленной эксплуатации нефтегазовых месторождений в Иркутской области, добыв первые 73 тысячи тонн нефти и газового конденсата. Несмотря на сложный период в экономической жизни страны в начале 2000-х, ИНК успешно прошла этапы становления и развития благодаря инициативе, творческому подходу и самоотдаче коллектива.

Фото: архив ИНК

ИНК сегодня - ведущий частный производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири. Предприятие проводит геологическое изучение, разведку и разработку 51 участка недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. За 20 лет компания вложила в развитие месторождений, лицензионных участков недр и строительство инфраструктуры более 400 миллиардов рублей.

Фото: архив ИНК

ИНК является крупнейшим налогоплательщиком Иркутской области, головной офис по-прежнему расположен в Иркутске. Налоги и платежи компании в консолидированный бюджет региона, начиная с 2000 года, составили 85 млрд рублей. В группе компаний ИНК работают почти 10 000 человек.