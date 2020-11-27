Снести нельзя оставить: выдержат ли дома 335 серии землетрясение, выясняют специалисты.

Выдержат ли дома 335-ой серии землетрясение? Ответ на этот вопрос должны будут дать уже в марте, когда завершатся работы на первом таком здании, построенном в Ангарске в 1959 году. Как стало известно "КП"-Иркутск, специалисты приступили к инженерному обследованию строительных конструкций. Сейчас этот дом расселен, он находится в аварийном состоянии. Исследование позволит узнать остаточную прочность конструкций и сделать прогнозы по поводу сейсмоустойчивости всех жилых домов этой серии. В Иркутской области их около 1,3 тысяч. Об этом сообщил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

-Специалисты ведут экспериментальные исследования материалов и конструкций на показатели армирования, прочности и плотности бетона, определяют состояние наружных стеновых панелей и монтажных межпанельных швов, выявляют параметры коррозионного износа армирования наружных и внутренних стеновых панелей и монтажных узлов. Также будут проведены микродинамические исследования строительных конструкций, во время которых специалисты определят периоды собственных колебаний конструкций, - отмечает пресс-служба правительства Иркутской области.

Изучение состояния всех конструкций этого дома в Ангарске закончится к Новому году. А уже в начале марта на их основе будут сделаны выводы о перспективах зданий 335-ой серии в Иркутской области в целом. Больше всего домов, будущее которых под вопросом, в Ангарске - 500. Есть они также в Иркутске, Зиме, Усолье-Сибирском, Хомутово и некоторых других населенных пунктах. Семь таких зданий уже точно будут снесены из-за аварийного состояния. .