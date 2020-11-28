"Кошки за стеклом": в иркутской зоогалерее изолировали всех Мурок и Барсиков. Фото: Людмила Ивушкина.

Кошки могут переносить коронавирус. Увы, но шерсть домашних животных идеально подходит для того, чтобы в ней прятались и невидимые вирусы, и бактерии, а не только вполне видимые клещи. Если, конечно, питомца погладит больной человек. Или сами Мурки, вместо того, чтобы сидеть дома, будут ходить "сами по себе". Поэтому в иркутской зоогалерее решили перестраховаться. И посадили кошек за стекло. Любоваться ими по-прежнему можно. А вот взять на руки не получится.

- Бывшие бездомные кошечки (сейчас их в Доме природы 16) живут в тепле и сытости, довольные и счастливые, только немного грустно смотрят на окружающих через стекло, - рассказывает биолог, хозяйка иркутского зоопарка Людмила Ивушкина. Они очень любят людей, привыкли к ласке и вниманию, но пока нельзя... У нас сейчас под запретом все мероприятия, подразумевающие контакт с животными.

Людмила Ивушкина в беседе с корреспондентом "КП"-Иркутск рассказала, почему кошек. единственных, кого можно было погладить в зоопарке, посадили под замок.

-Много информации, что кошки переносят коронавирус, - говорит Людмила. - Да и без этого, мы знаем, что в семьях, где люди болеют COVID-19, и домашние питомцы начинают болеть с респираторными симптомами. Что это именно эта инфекция, подтверждений нет. Но даже и с практической точки зрения надо иметь в виду, что продезинфицировать полностью шерсть живых существ невозможно. И, не болея сами, наши любимцы могут служить источником переноса болезни. И, пока не спадет опасность, они будут в изоляции. А дети их таскают, это неконтролируемо.

Людмила Ивушкина советует ни в коем случае не выпускать на улицу домашних животных. Если на них попадает много частиц вируса, то они вполне могут заразить и своих хозяев.