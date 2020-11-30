МСКТ в Иркутске: где проверить легкие и выяснить, нет ли пневмонии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Где сделать МСКТ в Иркутске, если появились симптомы коронавируса? Это основной вопрос заболевших сегодня. Минздрав не раз разъяснял, что не стоит делать его профилактически, но вот если подхватил инфекцию, куда обратиться? Разъяснения дает врач, специалист высшей категории по лучевой диагностике НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ Андрей Крылов.

Андрей Крылов, врач, специалист высшей категории по лучевой диагностике НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ. Фото: личный архив

- МСКТ в Иркутске занимает ведущую позицию в диагностике пневмоний, связанных с коронавирусом, этот метод диагностики исключительно точен и позволяет выявить даже минимальный уровень поражения легочной ткани, - говорит Андрей Крылов. Например, участки небольшого уплотнения легочной ткани по типу «матового стекла», характерные при вирусных пневмониях, не рассмотришь при обычной рентгенографии, а своевременность обнаружения опасных процессов имеет большое значение.

НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ вместе с другими госпиталями и центрами участвует в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. Компьютерная томография и другие исследования выполняются с 8.00 до 20.00 – при наличии направления из поликлиники и полиса ОМС, письма из МСК и полиса ДМС исследования выполняется бесплатно для пациента.

МСКТ занимает ведущую позицию в диагностике пневмоний. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

- Когда надо делать МСКТ грудной клетки в Иркутске? Важно запомнить, что нет никакого смысла проводить ее в первый день заболевания, когда только поднялась температура, - продолжает Андрей Крылов. - Лучше заранее созвониться и записаться. Но вот если температура 38 и выше держится уже несколько дней и вам приходится сбивать ее, а ко всем симптомам добавились проблемы с дыханием, причем как после нагрузки, так и в покое, тяжелый кашель, боли в груди, - врач может порекомендовать Вам сделать МСКТ.

Заразившиеся с трудом переносят весь этот комплекс симптомов, а тут еще добираться на исследование. Как?

- Об этом мы тоже позаботились, - разъясняют в НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ. – Станция скорой помощи НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ доставит пациента на исследование. Доктора могут приехать на вызов к пациенту с симптомами коронавируса, осмотреть его, провести экспресс-тест, что позволит достаточно точно определить заболевание. Доставить его на МСКТ в Иркутске и обратно. В медучреждении обеспечен режим и проводится тщательная дезинфекция после каждого пациента. А запись на исследование позволяет исключить контакты с больными.

Доктора могут приехать на вызов к пациенту с симптомами коронавируса, осмотреть его, провести экспресс-тест. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Скорее всего, МСКТ в Иркутске пациенту с диагностированной пневмонией придется делать не однажды. Кроме всего прочего, после выписки с больничного, если у вас стадия КТ3 или КТ4, стоит пройти его снова через один-два месяца и при необходимости через три. Это важно для оценки того, с какой скоростью выздоравливает человек, не появились ли у него устойчивые изменения в легких. Это исследование также стоит оговорить с врачом. Что касается противопоказаний, то их при исследовании практически не существует.

Важная информация для обратившихся в НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ по полисам и направлениям: необходимо направление поликлиники по месту жительства (где прикреплен пациент) и действующий полис ОМС или ДМС - Всегда нужно уточнять в регистратуре 8 (3952) 280-444 о времени исследования. Во всех случаях необходимо согласовать время исследования чтобы в помещениях центра было минимальное количество людей. Если Вы записались и не смогли по какой то причине приехать об этом нужно сообщить.

Станция скорой помощи НИИ КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Когда еще необходимо пройти МСКТ в Иркутске

- при заболеваниях, сопровождающихся сильными болями;

- при других патологиях органов грудной клетки, печени, мочевого пузыря, поджелудочной железы, почек;

- для подтверждения или выявления новообразований органов брюшной полости, малого таза и забрюшинной области;

- при диагностике проблем, связанных с костной тканью, кровоизлияний (инсульт, травма);

- и при эмболии легочных артерий;

- при серьезных травмах;

- при заболеваниях опорно-двигательной системы;

- при заболеваниях головного мозга;

- при заболеваниях лор-органов, придаточных пазух носа.

Машина скорой НИИ спешит на помощь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия

Запись на МСКТ:

8 (3952) 280-444

Адрес:

Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 123 (вход со стороны ул. Советской).

Сайт: http://niicm.ru/

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