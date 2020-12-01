Коронавирус в Иркутске, последние новости на 1 декабря: матчи без зрителей, в 135 школах есть классы на удаленке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 1 декабря. Борьба с коронавирусом в Иркутской области продолжается. Более 32 000 случаев инфицирования, 4000 в больницах, более 4000 – на амбулаторном лечение, более 1000 – жертв пандемии.

Статистика на 1 декабря [данные уточняются]

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 1 декабря: COVID-19 болеют 810 студентов и школьников

В Иркутской области идет вторая неделя очного образования, которое возобновилось после осенних каникул и двухнедельного дистанта. На данный момент смешанная форма обучения присутствует в 135 общеобразовательных учреждениях Приангарья, так как там были выявлены случаи заболевания коронавирусом. На удаленку отправлены несколько классов.

- Коронавирусом болеют 810 школьников и студентов, 377 работников, - рассказала «КП»-Иркутск» во время прямого эфира в соцсетях заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова. – Более 5000 человек находятся на изоляции по контакту. Полностью закрытых школ – нет.

Коронавирус в Иркутске, 1 декабря: хоккейные матчи все также без зрителей

Поклонники хоккея ждут, когда же смогут вернуться на трибуны, чтобы поддержать иркутских хоккеистов. Ближайшие встречи 8 и 11 декабря пройдут в Ледовом дворце «Байкал». Но, из-за сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, все также без зрителей.

- Мы понимаем, как это тяжело и болельщикам, и самим спортсменам – ведь им также необходима поддержка, - рассказала во время прямого эфира в соцсетях заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова. – Но вынуждены пока еще работать в режиме ограничений. Во время проходов создается достаточно тесный контакт, который может привести к инфицированию. И самое опасное, что потом можно заразить лиц старшего поколения. Решение это не простое, но в декабре все матчи состоятся без зрителей.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 1 декабря

А В ЭТО ВРЕМЯ

Экс-министра здравоохранения Приангарья задержали

Ее подозревают в мошенничестве при закупке медицинских масок

Сотрудники ФСБ, полиции и следователи накануне задержали экс-министра здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву. Сотрудники правопорядка считают, что бывшая чиновница обеспечила заключение государственного контракта, согласно которому регион закупил средства индивидуальной защиты не надлежащего качества. В квартире женщины прошли обыски.

Ущерб бюджету Приангарья оценивается в 25 миллионов. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» продолжается.

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