Пожарный в Бурятии погиб, спасая кошку со столба

Пожарный в Бурятии погиб, спасая кошку с этого столба. Фото: СУ СКР по Бурятии.

Трагедия в поселке Заиграево в Бурятии. Пожарный погиб, спасая кошку со столба линии электропередач. Ему было всего 22 года...

Дело обстояло так. Утром 14 ноября в пожарную часть позвонила женщина. Рассказала, что на столбе возле ее дома сидит кошка, мяукает, не может спуститься. На спасение питомицы выехал дежурный наряд.

Следователи выяснили, что перед спасательной операцией столб не обесточили. Фото: СУ СКР по Бурятии.

- Сотрудники, нарушая правила безопасности, установили к опоре с линией электропередач лестницу. Пожарный поднялся по ней к вершине столба, где находилось животное, - рассказывают подробности ЧП в СУ СКР по Бурятии. - Перед спасательной операцией не были уведомлены представители районных электросетей, не сделана заявка на отключение электроэнергии.

Пожарный задел провода, получил мощный удар током и упал с высоты на землю. Как стало известно "КП"-Иркутск, через несколько дней он умер в больнице.

Получив удар током, пожарный упал с высоты на землю. Фото: СУ СКР по Бурятии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека". Выясняется, кто конкретно виновен в этой трагедии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Банду вымогателей, которые похищали и избивали людей, осудят в Иркутске

В 2018 году от них пострадали восемь горожан (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.