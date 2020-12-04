Дед Мороз из детства: рисунок иркутянки стал новогодней почтовой маркой

Светлана Киргизова учит рисовать в детской школе искусств №5 в Иркутске. Фото: личный архив.

Дед Мороз, улыбаясь, склонился над раскрытой волшебной книгой, а в ней целый мир: во дворе наряженная елочка, кругом развешаны гирлянды, тут же дети с горки катаются, а в домах уютно горит свет… Нет, это не кадр из новогоднего мультфильма, это рисунок на почтовой марке. И создала его иркутянка! 40-летняя Светлана Киргизова победила во всероссийском конкурсе, и теперь ее новогодняя марка появится во всех отделениях почты страны и в салонах для коллекционеров.

- Новый год - время чудес, самый любимый праздник с детства. Всегда с нетерпением ждала ночь 31 декабря - столько волнения, радости и предвкушения перемен. Конечно же я верила в Деда Мороза! - улыбается в разговоре с «КП» - Иркутск» Светлана. - И своим детям помогаю верить в сказку. Восьмилетняя дочь уже написала письмо волшебнику. А старший сын, ему сейчас 18 лет, только к 12 годам понял, что подарки на самом деле приносят родители.

Этот рисунок иркутянки стал новогодней почтовой маркой. Фото: Федеральное агентство связи.

Сибирячка узнала о конкурсе в последние дни приема заявок, в сентябре, так что вдохновение ловила буквально на лету. Придумать рождественский сюжет в начале осени - да запросто! Сибирячка обожает рисовать, посвятила этому всю жизнь. Художественная школа, училище искусств по специальности «декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», Иркутский государственный технический университет по специальности «искусствоведение», а теперь она сама учит детей рисовать в школе искусств № 5. Так что любую задумку - хоть портрет, хоть пейзаж, хоть сказочного Деда Мороза, такого, каким, наверное, представляла его в детстве, - легко воплощает на бумаге.

В конкурсе она обошла 150 конкурентов. А судили строго, ведь жюри - профессиональные художники, графики и дизайнеры, члены Союза художников России. В качестве награды - диплом победителя. И чувство гордости, что теперь эта марка украсит многие новогодние письма, которые в декабре разлетятся по всей России, а может, и за рубеж отправятся. Тираж 546 тысяч экземпляров. Размер марки 50 на 37 мм.

- Я преподаю изобразительные искусства 12 лет, за эти годы было столько побед, что всех и не упомнишь, - смеется Светлана Киргизова. - Особенно ценно, когда выигрывают ученики. Например, запомнилось, как моя воспитанница вошла в призеры ювелирного конкурса в Иркутске - рисовала эскизы украшений на тему «Волшебник Изумрудного города», это было непросто.

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