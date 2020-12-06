Эксперты объяснили, почему квартиры в Иркутске дорожают, а аренда дешевеет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Жилье в Иркутске и до коронавируса было недешевым, а за последние пару месяцев цены подскочили так, что однушку даже в отдаленном районе меньше чем за 3 миллиона удастся найти едва ли! Цифры в объявлениях растут на глазах. А все потому, что спрос небывалый. Низкие ставки по ипотеке и желание вложить деньги в недвижимость, а не в банки, сделали свое дело.

- Сейчас выгодный момент, чтобы выйти на рынок с продажей для тех, кто задумывается об этом, но ждет удачного момента, - комментирует руководитель направления вторичной недвижимости в «Авито Недвижимость» Руслан Закирьянов.

Охотнее всего сибиряки покупают небольшие квартиры. Они бюджетнее, их проще сдать в аренду, если будущие владельцы сами не планируют заселяться. Соответственно, ценники на такую жилплощадь накручивают. За год однокомнатное жилье в Иркутске подорожало на 40% в новостройках и на 19% на вторичке. Двушки стали недоступнее на 32% в домах, где еще никто не жил, и на 22% на вторичном рынке. Сильнее всего повысилась стоимость квартир в одну-две комнаты в Томске, Калининграде и Сочи.

Зато, как стало известно "КП"-Иркутск, аренда дешевеет. Если брать в расчет маленькие однушки и студии площадью до 32 квадратов, то в Иркутске за год цены на съем упали на 10,2%. Так что студентам и молодым парам, еще не скопившим на ипотеку, удастся немного сэкономить на проживании.

- Из-за подешевевшей ипотеки часть арендаторов решилась купить свою квартиру. А остальная часть, менее платежеспособная, пострадала из-за кризиса и стала искать более дешевые квартиры. Арендодателям пришлось снижать ставки и идти на всяческие уступки, - объясняет гендиректор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

Кстати, по этому показателю наш город в топ-5 по стране. Также арендовать жилье стало выгоднее в Череповце, Кирове, Ярославле и Вологде.

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