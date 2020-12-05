"Надежда - мой компас земной": Песни Александры Пахмутовой с нами больше полувека

Песни Александры Пахмутовой пели первостроители Братска, поют их и сейчас. Архив музея г. Братска.

До концерта им. Александры Пахмутовой осталась всего неделя. Уже совсем скоро, 12 декабря, мы услышим по-настоящему великие песни, которые и сегодня известны всем и каждому. Праздник музыки приурочен "Комсомолкой" к значимому не только для жителей северного Братска, но и для всех, чьи судьбы так или иначе связаны с эпохой великих строек, празднику - 65-летнему юбилею города. Проведение этого концерта поддержали Правительство Иркутской области и губернатор региона Игоря Кобзева,Министерство культуры и архивов Иркутской области, администрация города Братска, Иркутский областной музыкальный театр им. Н.М. Загурского, Ивент система Филиппов А, при участии Издательского Дома «Комсомольская Правда», телеканала ТИВИСИ.

- В плане воспитания и становления я советский человек, я, что называется, еще из "той" эпохи, - говорит солист Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского Евгений Алешин. - А тогда музыка Пахмутовой звучала повсюду. И, я считаю, заслуженно. Потому что даже самые пафосные их с Николаем Добронравовым композиции, такие как «И вновь продолжается бой» - очень точны по стилистике и органичны, и создать такое могут не просто немного авторов и композиторов, а единицы. И поэтому, совершенно не случайно, Александра Пахмутова, эта маленькая хрупкая женщина оказалась впереди всей музыкально - эстрадной индустрии Советского Союза.

Любая композиция на концерте - эта композиция практически всех времен и народов. Они близки и понятны нам и сегодня. Именно поэтому и сейчас, несмотря на все перемены, в двадцатые годы уже 21 века мы возвращаемся к тем же песням Пахмутовой. И даже не потому, что мы на них воспитаны. А потому, что сегодня по сути, их и заменить - то нечем. Я с уважением отношусь к современным авторам, но пока ничего сравнимого с Пахмутовой они не создали. Не создали такого, что может задержаться в умах людей хотя бы на пару лет. А ведь того момента как созданы песни Александры Николаевны, которые мы исполним на концерте, прошло уже более 50 лет. Успел смениться общественный строй, а эти песни не ушли....

Праздник, по традиции, состоится онлайн. Трансляция на сайте «Комсомолки» и на телеканале ТИВИСИ запланирована на 19.00. И все мы услышим ставшие легендарными строки Николая Добронравова, облаченные в мелодию Александрой Пахмутовой. Они уже по праву считаются народными. А их авторы – классиками.

Программа концерта

Песни Николая Добронравова и Александры Пахмутовой

- «Старый клён» - Евгений Гужов, ансамбль «Доктор Джаз»

- «ЛЭП 500» - Евгений Алёшин (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Звезды над тайгой» - Галина Волох, исполнительница из МБУК "КДЦ "Современник" г. Братск

- «Девчонки танцуют на палубе» («По Ангаре») – Ансамбль «Хорошие девчата» (Иркутский музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Хорошие девчата» - Валентина Маркова, исполнительница из МКУК "Тангуйский КДЦ»

- «Любовь, комсомол и весна» - Евгений Гужов, ансамбль «Доктор Джаз»

- «Марчук играет на гитаре» - Братский ВИА «ЛенинБЛЮЗ-Моргудон»

- «Письмо из Усть-Илима» - Евгений Гужов, ансамбль «Доктор Джаз»

- «Яростный стройотряд» - Георгий Серышев, Никита Мещеряков, Евгений Алешин и ансамбль «Хорошие девчата» (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Падунские пороги» - Дуэт «Струны Души» библиотеки им. В.С. Сербского г. Братска

- «Куба – любовь моя» - солисты «Доктора Джаза»

- «Прощай, Братск» - Константин Соловьев, студент Братского музыкальное училища

- «И вновь продолжается бой» - Никита Мещеряков, Евгений Алешин и ансамбль «Хорошие девчата» (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Поклонимся» - Анна Герасимова, преподаватель МАУ ДО ДШИ 1 МО г. Братска.

- «Команда молодости нашей» - Ренат Ибрагимов, эстрадный певец

-«Как молоды мы были» - Ансамбль русской песни «Любавушка»

- «Нежность» - ансамбль «Хорошие девчата» (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Песня о тревожной молодости» - Евгений Алешин, Андрей Данилов, солисты Иркутского музыкального театра им.Н.Загурского

- «Смелость строит города» - Дуэт «Струны Души» библиотеки им. В.С. Сербского, г. Братск

- «Герои спорта» - Андрей Данилов (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Трус не играет в хоккей» - Аркадий Стародубцев, автор- исполнитель

- «Мелодия» - Гейрат Шабанов (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.Загурского)

- «Главное, ребята, сердцем не стареть» - Ренат Ибрагимов, эстрадный певец

- «Надежда» - все участники концерта