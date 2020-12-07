Катки в Иркутске 2020-2021: где покататься на коньках во время пандемии коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пируэты на льду особенно актуальны, когда другие развлечения в условиях пандемии не так доступны, а отдохнуть хочется с пользой для здоровья. Катки в Иркутске 2020-2021 уже открыты, а для катания на коньках нынче стоит отличная погодка, так что можно смело точить лезвия - и на лед. Кстати, заливать катки в Иркутске в этом году начали позднее обычного - ноябрь баловал аномальным теплом, погода не позволяла. И на данный момент часть площадок все еще не открыта. Полностью готовы катки будут к двадцатым числам декабря. Ну а мы расскажем, где покататься.

Катки в Иркутске 2020-2021: романтично в любое время суток

Безусловно, с самого первого своего появления - четыре года назад - каток на острове Конном один из любимых у иркутян. Это уникальное пространство для отдыха, встреч с друзьями и создания красивых фотографий. Хотя традиционный бал-маскарад и открытие елки из-за пандемии в этом году отменены, остров к Новому году будет украшен. А это обещает особую атмосферу для всех желающих покататься здесь на коньках. Можно приходить со своими или взять напрокат. Вход свободный. Кстати, кататься здесь можно даже ночью, конечно, при наличии своего инвентаря. Романтика!

Бала-маскарада на острове Конный не будет, но накататься можно вдоволь! Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Катки в Иркутске 2020-2021: профессионально и на большой «арене»

Лед появится и на стадионах: «Динамо» на ул. Баррикад, «Локомотив» на ул. Норильской и «Зенит» на ул. Авиастроителей готовятся принять любителей острых лезвий. В середине декабря здесь уже наточат коньки, дадут напрокат и предложат занятия с инструктором. Все за умеренную плату. Точного расписания, когда начнутся массовые катания, пока нет. Его будут формировать после обсуждения со спортивными секциями, которые там занимаются, чтобы подстроиться под их перерывы.

- Лед на «Труде» будет готов уже на неделе с 7 по 13 декабря, - рассказали в пресс-службе Министерства спорта Иркутской области. - Перспективы проведения катаний для горожан есть, но сказать точно, когда они начнутся, пока сложно, продумывают логистику - где поставить раздевалку, заточку, будет ли прокат.

Катки в Иркутске 2020-2021: удобно, рядом с домом, с друзьями

В Иркутске уже готово 26 катков: 25 из них на территории дворовых кортов во всех округах города и один на универсальной спортивной площадке в микрорайоне Зеленом. Вход бесплатный для всех!

- Заливка льда в этом году началась немного позже, так как ждали, когда установятся минусовые температуры, - рассказал начальник управления по физической культуре и спорту администрации города Иркутска Дмитрий Абрамович. - В этом году все ждут открытия сезона зимних видов спорта: и дети, и взрослые спортсмены. В непростых эпидемиологических условиях продолжаются и тренировки, однако все соревнования и массовые мероприятия на спортивных объектах отменены.

Кроме того, запущен крупнейший в Иркутске крытый хоккейный корт «Олимпия». Здесь проходят занятия отделения хоккея с шайбой. Регулярно на льду тренируется более 300 спортсменов.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Катки в Иркутске 2020-2021: еще несколько вариантов

Локация у ледокола «Ангара» в микрорайоне Солнечном: летом пляж, зимой каток. И не искусственно залитый, а организованный на льду реки Ангары. Открытие его планируется и в этом году. Имейте в виду, каток не бесплатный. Работать будет ежедневно с 12.00 до 22.00. Можно со своими коньками.

Кроме того, иркутяне могут позволить себе встать на коньки в любое время года. В городе работает несколько крытых катков, тоже коммерческих. Это Ice people. В условиях распространения коронавируса вход только по предварительной по записи. А вот в «Айсберге» пока массовых катаний нет, но их планируют организовать в новогодние каникулы.

В ледовом дворце «Байкал» тоже не все так просто. В планах открытие корта для катания горожан есть, но во многом это зависит от развития пандемии… Зато в ближайшее время здесь пройдут Кубок и чемпионат России по хоккею и конькобежные турниры СФО.

НА ЗАМЕТКУ!

После того как катки будут открыты, сотрудники администрации города Иркутска устроят проверку по соблюдению всех требований Роспотребнадзора.

КОНКРЕТНО

Где покататься

По этим адресам находятся так называемые дворовые катки. Имейте в виду, что там нет раздевалок, пунктов заточки или проката, но есть лед. Идеальный вариант для обладателей своих коньков. Можно выбрать площадку недалеко от дома.

Правобережный округ

ул. 5-й Армии, 69

мкр-н Зеленый, 30 (с 15 декабря)

пер. Мопра, 6

мкр-н Топкинский, 10

Октябрьский округ

ул. Байкальская, 190

ул. Байкальская, 312

ул. Лопатина, 51

пр. Маршала Жукова, 26 (с 15 декабря)

ул. Пискунова, 102

бул. Постышева, 20

ул. Советская, 176

Ленинский округ

ст. Батарейная, ул. Центральная, 15

ул. Баумана, 176

мкр-н Березовый, 105 (с 15 декабря)

2-й Военный городок (с 15 декабря)

ул. Куликовская, 8 (с 20 декабря)

ул. Мичурина, 8

ул. Сибирских Партизан, 9

ул. Тельмана, 53

ул. Украинская, 3

Свердловский округ

ул. 4-я Железнодорожная

ул. Жуковского, 21

мкр-н Первомайский, 76

бул. Рябикова, 21а

мкр-н Университетский, 87

мкр-н Университетский, 95