Что ты мне мешаешь: учительница ударила 7-классника по голове а потом решила уволиться из школы. Фото: скриншот с видео, группа "Аноним 03"

Конфликт между учеником и учителем прервал урок английского языка в 7 классе, в школе бурятского поселка Ново-Онохой. До кулачного боя, как произошло на днях в хабаровской школе, дело не дошло, но криков было не меньше. И один из участников спора руки все же не сдержал. Итак, видео, которое сняли другие ученики, и которое позже выложили в соцсети, начинается с того, что учительница подходит к мальчику, сидящему за партой, и начинает на него громко кричать.

- Я тебя спрашиваю, твоей маме кто-нибудь мешает работать или нет!? - срываясь, спрашивает учительница. - Что ты мне мешаешь?!

После этого, на кадрах видно, что педагог ладошкой бьет мальчика по голове. Когда ролик появился в паблике «Аноним 03», подписчики разделились на два лагеря. Одни встали на сторону учительницы, которую по их версиям своим поведением мог довести до истерики сам школьник. Другие, наоборот осуждают педагога, намекая на то, что женщина в любом случае не должна была распускать руки. Посмотрели ролик и следователи. К слову, они и будут выяснять, кто в этой истории прав, а кто виноват.

- Следственный отдел по Заиграевскому району начал проверку по факту инцидента, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Все обстоятельства выясняются.

Спустя всего сутки после скандала, та самая учительница решила уволиться. Об этом корреспонденту «КП»-«Иркутск» рассказала уполномоченный по правам ребенка Бурятии Наталья Ганькина, которая приехала в школу, чтобы выслушать обе стороны конфликта.

- Она действительно написала заявление на увольнение по собственному желанию, - говорит Наталья Ганькина. – Оно пока не подписано. Известно, что эта учительница работает более 10 лет. Все характеристики только положительные. Ранее никаких скандалов с ней не было. Женщина ведет именно этот 7-й класс. Проблемных ребят в нем нет. Все очень дружные. Сейчас закончатся уроки, и будем разговаривать со всеми, выяснять, из-за чего все произошло.