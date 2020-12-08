Концерт, посвященный творчеству Александры Пахмутовой, состоится в Иркутске 12 декабря. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Двенадцатого декабря жителей Приангарья, а вместе с ними – и всех, кто хочет послушать хорошие песни, ждет праздник музыки. Концерт, посвященный творчеству Александры Пахмутовой, пройдет в режиме онлайн-трансляции и станет заключительным этапом песенного фестиваля имени выдающегося композитора. Задача фестиваля не только напомнить произведения легендарного композитора, но и поддержать талантливых исполнителей, еще раз, музыкой, рассказать об истории великих строек прошлого. Огромное количество композиций посвящено тому, как в глухой тайге тянули линии ЛЭП, строили ГЭС и новые города. А сама Александра Николаевна является первым почетным гражданином города Усть-Илимска и почетным гражданином города Братска.

- Со сцены Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского театра всеми любимые песни Александры Пахмутовой исполнят солисты Евгений Алёшин, Александра Гаращук, Андрей Данилов, Никита Мещеряков, Ирина Мякишева, Юлия Панченко, Гейрат Шабанов, Вера Щепёткина, приглашенные известные артисты Иркутска, а также финалисты песенного фестиваля – это и сольные исполнители, и вокальные коллективы. Музыкальное сопровождение вечера поддержит ансамбль «Доктор Джаз», - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Концерт пройдет при поддержке правительства Приангарья и губернатора Игоря Кобзева, администрации Братска, министерства культуры и архивов региона, Иркутского областного музыкального театра им. Н.М. Загурского, Ивент системы Филиппов А, при участии Издательского Дома «Комсомольская Правда» и телеканала ТиВиСи HD.

Трансляция концерта пройдет на сайте irk.kp.ru, YouTube-канале «Комсомольской правды» и на телеканале ТиВиСи HD, начало в 19.00.

Программа концерта

Песни Николая Добронравова и Александры Пахмутовой

- «Старый клён» - Евгений Гужов, ансамбль «Доктор Джаз»

- «ЛЭП 500» - Евгений Алёшин (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.М.Загурского)

- «Звезды над тайгой» - Галина Волох, исполнительница из МБУК "КДЦ "Современник" г. Братск

- «Девчонки танцуют на палубе» («По Ангаре») – Ансамбль «Хорошие девчата» (Иркутский музыкальный театр им.Н.М.Загурского)

- «Хорошие девчата» - Валентина Маркова, исполнительница из МКУК "Тангуйский КДЦ»

- «Любовь, комсомол и весна» - Евгений Гужов, ансамбль «Доктор Джаз»

- «Марчук играет на гитаре» - Братский ВИА «ЛенинБЛЮЗ-Моргудон»

- «Письмо из Усть-Илима» - Евгений Гужов, ансамбль «Доктор Джаз»

- «Яростный стройотряд» - Георгий Серышев, Никита Мещеряков, Евгений Алёшин и ансамбль «Хорошие девчата» (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.М.Загурского)

- «Падунские пороги» - Дуэт «Струны Души» библиотеки им. В.С. Сербского г. Братска

- «Куба – любовь моя» - солисты «Доктора Джаза»

- «Прощай, Братск» - Константин Соловьев, студент Братского музыкальное училища

- «И вновь продолжается бой» - Никита Мещеряков, Евгений Алёшин и ансамбль «Хорошие девчата» (Иркутский областной музыкальный театр им.Н. М.Загурского)

- «Поклонимся» - Анна Герасимова, преподаватель МАУ ДО ДШИ 1 МО г. Братска.

- «Команда молодости нашей» - Ренат Ибрагимов, эстрадный певец

-«Как молоды мы были» - Ансамбль русской песни «Любавушка»

- «Нежность» - ансамбль «Хорошие девчата» (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.М.Загурского)

- «Песня о тревожной молодости» - Евгений Алёшин, Андрей Данилов, солисты Иркутского музыкального театра им.Н. М. Загурского

- «Смелость строит города» - Дуэт «Струны Души» библиотеки им. В.С. Сербского, г. Братск

- «Герои спорта» - Андрей Данилов (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.М.Загурского)

- «Трус не играет в хоккей» - Аркадий Стародубцев, автор- исполнитель

- «Мелодия» - Гейрат Шабанов (Иркутский областной музыкальный театр им.Н.М.Загурского)

- «Главное, ребята, сердцем не стареть» - Ренат Ибрагимов, эстрадный певец

- «Надежда» - все участники концерта