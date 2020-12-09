Названы адреса амбулаторных ковидных центров в Иркутской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что делать, если почувствовали симптомы коронавируса? Как получить помощь? Идти в больницы многие опасаются - не подхватить бы лишнюю дозу инфекции в очередях на сдачу теста или на прием к врачу. Амбулаторно-ковидные центры в Иркутске и регионе, где принимают пациентов с подозрением на COVID-19, а также тех, кто переносит болезнь в легкой форме, и нуждается в наблюдении врачей, призваны решить проблему.

- Всего в Иркутской области открыто 12 таких центров, - сообщала замминистра здравоохранения Иркутской области Елена Голенецкая. - Шесть - в областном центре на базе поликлиник №№ 1, 6, 8, 9, 10 и Медсанчасти ИАПО, в Иркутском районе - в поликлинике микрорайона Луговое. А также в городах Ангарске, Братске, Усть-Илимске, Тулуне и Аларской ЦРБ в поселке Кутулик.

Телефоны и адреса амбулаторных ковидных центров в Иркутской области. Фото: оперштаб по борьбе с коронавирусом в Иркутской области.

Так, одним из первых начал работать амбулаторно-ковидный центр в Иркутске на базе поликлиники ГКБ № 8. Пациентов осматривают инфекционист, кардиолог, терапевты. Здесь, можно сказать, «все включено»: медики и мазок на коронавирус возьмут, и анализы крови и ЭКГ назначат, и на компьютерную томографию легких направят, если это необходимо. Что важно, предусмотрен отдельный вход. По такой же схеме работают и остальные. Адреса амбулаторно-ковидных центров в Иркутской области, а также телефоны и приемные часы уже известны.

- Благодаря этому мы разведем потоки пациентов в поликлиниках: с коронавирусом и другими заболеваниями, - подчеркнул глава Приангарья Игорь Кобзев в своем официальном аккаунте в «Инстаграм». - Специалисты амбулаторно-ковидных центров кроме приема пациентов будут осуществлять еще и выезды по домам.

- Главная задача - не допустить развития болезни в каждом отдельном случае до тяжелого состояния, - добавили в амбулаторно-ковидном центре в Иркутске при больнице №8.

На прием нужно записываться заранее. Зная, как работают амбулаторно-ковидные центры в Иркутске и регионе, можно выбрать подходящее время.

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