Землетрясение в Иркутске 10 декабря 2020 года: Телевизор пришлось держать, чтобы не упал. Фото: Сергей СЕДЛЕЦКИЙ

Утром жители Иркутска встали намного раньше, чем прозвенел будильник. В 5. 45 утра весь город уже писал друг другу сообщения в мессенджерах, а потом делился впечатлениями в соцсетях. Люди спорили - сильнее ли было это землетрясение в Иркутске 10 декабря 2020 года, чем прошлый раз, когда все повскакали с кроватей ночью 22 сентября. Победила партия тех, кто считал, что сильнее.

- В 5.44 по местному времени произошло землетрясение с эпицентром в Кабанском районе соседнего региона - республики Бурятия. Интенсивность в эпицентре 7.6. В городе Иркутске ощущалось 5-6 баллов, - это официальная сводка ГУ МЧС по Иркутской области. - Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

Однако предстоит проверить, какова ситуация в Байкальске и Слюдянке. Это юг региона, там всегда все сильнее, тем более, что и эпицентр был рядом. Пока же жители Иркутска не спят, нервно пьют кофе и делятся впечатлениями.

-Прошлый раз просто качало, а в этом раз у нас в квартире даже что-то грохотало, - пишут одни. - Очень сильно. Сильнее, чем в прошлый раз.

Оценивают, сравнивая с 2008 годом, когда последствия были разрушительные.

- Как пользователь 8 этажа со стажем могу сказать, что не долго длилось, как в 2008, но так же интенсивно. Разбились стаканы на кухне, телек пришлось держать, чтоб не упал с комода, - рассказывает Татьяна Солонинкина - Все, что по краям где-то стояло, упало на пол. Коты в шоке.

- Эвакуироваться или спать?

-Да никто даже из подъезда не вышел! Все нормально. Около шести баллов, доброе утро. В 2008 посильнее шатало и один за одним.

Переговоры в соцсетях - как дома на кухне.

-У нас на четвертом этаже коробки попадали!, - отметил Евгений Семенов.

-А у нас книжный шкаф рухнул!

Пока неизвестно, какие будут последствия, но землетрясение в Иркутске 10 декабря 2020 года почувствовали все жители города.