Как вести себя при землетрясении: главное, без паники. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутская область – сейсмичный регион. Рядом Байкал, тряской сибиряков не удивить. Подземные толчки здесь случаются едва ли не каждый день, да еще и не по разу. Правда, большинство из них мы не замечаем – слишком незначительные. Сильные происходят гораздо реже, обычно промежутком в 6-12 лет. Но сначала мощное в 5-6 баллов произошло в Иркутске 22 сентября, а потом 10 декабря, сразу два. Прогнозировать подземные толки заранее невозможно! А, значит, всегда надо быть начеку. Могут ли подземные толчки повториться вскоре? Как подготовиться к ним? Как вести себя при землетрясении?Рассказывает «КП» -Иркутск.

Что такое землетрясение?

Землетрясение – это, согласно трактовке МЧС, подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или верхней мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих колебаний.

Что такое эпицентр землетрясения?

Это точка в земной коре, как определяет МЧС, из которой расходятся сейсмические волны.

Как измеряют подземные толчки?

- Для определения их силы используют 12-ти бальную сейсмическую шкалу (MSK-86), а для энергетической классификации - магнитуду, - объясняет МЧС.

Классификация землетрясений*

Слабые – 1-4 балла

Сильные – 5-7 баллов

Разрушительные – 8 и более баллов

Как подготовиться к землетрясению, советы МЧС

1. Всегда держите под рукой (определите специальное место в доме) документы, деньги, карманный фонарик, батарейки.

2. Если не имеете привычки, хранить дома запас питьевой воды и консервов в расчете на несколько дней, заведите таковую.

3. Расставляйте кровати (а, если уже стоят неправильно, уберите) от окон и наружных стен дома или квартиры, чтобы в случае чего на вас не полетели осколки, не засыпало завалами. Шкафы, полки, стеллажи хорошо закрепите, тяжелые предметы не храните на антресолях. А если они там уже лежат – найдите более укромное место.

4. Опасным веществам (ядохимикатам, лекговоспламеняющимся жидкостям) найдите особое, изолированное, место.

5. Проведите с домашними беседу – каждый из них должен знать, где находятся рубильники, магистральные газовые и водопроводные краны. Зачем? В нужный момент успеете, не теряя драгоценного времени, перекрыть электричество, газ, воду.

Собираем «тревожный чемоданчик», МЧС

Что это? Вещи и предметы первой необходимости для выживания в экстремальных ситуациях. Держать ли его дома, каждый решает сам. Но регион сейсмичный, и как минимум задуматься о такой палочке-выручалочке стоит. По крайней мере, случись чрезвычайная ситуация, а землетрясения, наводнении, пожары – это ЧС, «тревожный чемоданчик» поможет продержаться до прибытия спасателей или эвакуации из зоны ЧС. Имея базовый набор, сможете автономно существовать, если поблизости нет воды, еды, тепла, крыши над головой.

Что положить в «тревожный чемоданчик»

Обязательно:

- Аптечка первой помощи.

- Фонарик ручной и налобный (желательно диодный) и запас батареек к ним (можно инерционный с функцией подзарядки сотового телефона).

- Мини радиоприемник с запасом батареек (или сотовый телефон с функцией радио).

- Универсальный нож (с набором инструментов).

- Охотничий нож.

- Запас еды и воды (минимум на 3-е суток).

- Смена нижнего белья и носков.

- Свисток (потребуется, чтобы звать на помощь).

- Охотничьи спички, сухой спирт, газовые зажигалки (2-3 шт).

- Ремонтный комплект (нитки, иголки и пр.).

- Одноразовая посуда.

- Средства гигиены.

Если позволяет место:

- Спальный мешок, палатку

- Газовую туристическую горелку с баллончиком 200-400 г. (хватит на первое время для приготовления еды и обогрева).

- Маленький блокнот и карандаш, который в отличие от шариковой ручки пишет всегда.

Как вести себя при землетрясении

Советы специально для радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 fm) от Олега Гегельского, эксперта по выживанию:

1. Услышали гул, ощутили толки, увидели, как закачались люстры, светильники, как вещи полетели с полок? Главное, не паниковать, а дальше задействуем две руки. В одну хватаем все теплые вещи, которые попадаются на пути, - кофты, пуховики, ватники и даже одеяла. Не исключено, что во время толчков или после, начнутся перебои с электричеством или отоплением. Гипотермия (переохлаждение – прим. Ред.) – то, что способно убить помимо землетрясения. Другой рукой хватаем в охапку детей, и начинаем быстро выбираться из дома.

2. Двигайтесь на выход вдоль капитальных стен, не перегородок, а именно вдоль капитальных стен. Даже если в процессе начнется обрушение, в первую очередь не выдержат перегородки. А если вы будете рядом с капитальной стеной, там могут образоваться пустоты, где есть возможность укрыться.

3. Не успели выбраться на улицу? Самым надежным местом в квартире, если все вокруг валится и рушится, является ванная комната, а конкретно – сама ванна. В ней можно спрятаться от падающих обломков. Но! Пересидеть там нужно лишь до перерыва между толчками, а как только тряска затихла, выбирайтесь из дома. Особенно, если здание выше 2-3 этажей, его нужно покинуть как можно скорее.

4. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом. Лифт – самое опасное место, какое только может быть в многоэтажке. Однако и на лестничных пролетах следует быть максимально осторожными. Они могут обрушиться первыми при нарушении структуры здания. Желательно пользоваться пожарными лестницами. Ведь это цельная металлическая конструкция, которая имеет высокую степень вязкости.

5. Выбравшись на улицу, ни в коем случае не стойте под стенами зданий. Нужно держаться от них на максимально безопасном расстоянии, а также как можно дальше от разных высоких конструкций, башен и труб.

Что делать после землетрясений, советы МЧС

1. Окажите первую помощь тем, кому она нужна.

2. Обеспечьте безопасность детей, пожилых людей. Успокойте их.

3. Включите радиотрансляцию – подчиняйтесь указаниям местных властей, штаба по ликвидации последствий стихийного бедствия.

4. Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправность или отключите электричество в квартире. Помните, при сильном землетрясении электричество в городе отключается автоматически.

5. Проверьте, нет ли повреждений газо- и водопроводных сетей. Устраните неисправность или отключите сети. Не пользуйтесь открытым огнем.

6. Не подходите близко к разрушенным зданиям, не входите в них. Вообще не входите в здания без крайней нужды. Будьте готовы к сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2 – 3 часа после землетрясения.

7. Если оказались в завале, спокойно оцените обстановку, по возможности окажите себе медицинскую помощь. Постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала (голосом, стуком). Помните, что зажигать огонь нельзя, воду из бачка унитаза можно пить, а трубы и батареи можно использовать для подачи сигнала. Экономьте силы. Человек может обходиться без пищи более полумесяца.

Три наивных вопросов о землетрясении

Почему они регулярно происходят именно здесь? И ждать ли нам в ближайшее время очередной тряски? На эти вопросы «КП» - Иркутск» ответили ученый секретарь Института земной коры СО РАН, кандидат физико-математических наук Анна Добрынина, директор Байкальского филиала единой геофизической службы РАН Елена Кобелева и главный научный сотрудник Института земной коры, доктор геолого-минералогических наук Валерий Ружич.

Когда Иркутск снова тряхнет?

Снова тряхнуть Иркутск с такой же силой, по предположениям ученых, может в течение ближайших 6 - 12 лет. Именно с такой периодичностью на Байкале фиксируют сильные землетрясения. Но это может произойти, а может и нет. Вполне вероятно, что проснется другая сейсмическая зона, например ближе к центру озера или на севере.

- Есть теоретические долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные прогнозы, - рассказала в эфире телеканала ТИВИСИ Елена Кобелева. - В нашем регионе среднесрочные прогнозы таковы: раз в 10 лет - 6-балльное землетрясение, раз в 75 лет - 7-балльное, раз в 150 лет - 10-балльное. А вот так никто никогда не скажет, что завтра что-то произойдет. По этой причине население и не предупреждают о землетрясении. Это просто невозможно.

Где еще могут быть ощутимые подземные толчки?

Если время землетрясения предсказать невозможно, то место - более реально. Так, Валерий Ружич в эфире телеканала ТИВИСИ рассказал, что за последние 20 лет все сильные подземные толчки на Байкале происходили именно там, где их и ожидали. И ночная тряска в Иркутске тоже не стала исключением.

Землетрясения фиксируются регулярно по всей территории Байкала, но сильнее всего толчки бывают на юге озера, в центре и на севере (район Муи, Чары, Нижнеангарска, Тунки и Баргузина). Именно в этих зонах и ожидают их в ближайшее время. Примерный план известен до 2050 года.

Насколько опасны такие колебания земной коры для городов и поселков?

- Иркутску землетрясения силой 5 - 6 баллов серьезными последствиями не грозят, разве что покачаются люстры и зазвенит посуда, - успокаивает Анна Добрынина. - А в поселках вблизи эпицентра они максимум дадут трещину в стенах, поскольку дома там невысокие, или разрушат печные трубы, как, например, произошло в Култуке в 2008 году. Если же толчки сильнее, то тогда уже разрушения возможны.